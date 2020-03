Νέο είδος εντόμου με κέρατα πήρε το όνομά του από τη Lady Gaga (pics)

Η Lady Gaga εμπνέει αρκετό κόσμο. Ακόμη και τον επιστημονικό, όπως φαίνεται.

Ο Μπρένταν Μόρις, φοιτητής Εντομολογίας στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις, που ανακάλυψε και μελέτησε ένα νέο είδος εντόμου με κέρατα, εμπνεύστηκε το όνομά του από την Αμερικανίδα pop τραγουδίστρια, καθώς, όπως δήλωσε, έχουν το ίδιο «φανταχτερό στιλ».

Το νέο είδος, λοιπόν, που εντοπίστηκε στη Νικαράγουα, ονομάστηκε Kaikaia Gaga -και δεν έχουμε ιδέα πώς προφέρεται...

A new treehopper species was named "Kaikaia gaga" after @ladygaga: "If there is going to be a Lady Gaga bug, it's going to be a treehopper, because they've got these crazy horns, they have this wacky fashion sense."

the resemblance is uncanny! pic.twitter.com/x87KMvB35X

— Gaga Daily (@gagadaily) March 10, 2020