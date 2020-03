Συνωστισμός στα τρένα στο Μιλάνο λόγω κοροναϊού: Οι Ιταλοί πάνε νότια, στιγμές έντασης σε σταθμούς (vids)

Μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβάλει καραντίνα στην Λομβαρδία και σε άλλες δώδεκα μεγάλες πόλεις της χώρας, πολλοί Ιταλοί οι οποίοι ζουν στο Μιλάνο αλλά κατάγονται από άλλες περιοχές, προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό τον ιταλικό Νότο.

Στους δυο κύριους σταθμούς του Μιλάνου (Τσεντράλε και Πόρτα Γκαριμπάλντι) την περασμένη νύχτα, καταγράφηκαν στιγμές έντασης, διότι δεν μπόρεσαν να ανέβουν στα βαγόνια όλοι οι πολίτες οι οποίοι το επιθυμούσαν.

«Αισθανόμαστε σαν πρόσφυγες, προτιμούμε να γυρίσουμε σπίτι μας», δήλωσαν ορισμένοι επιβάτες στους Ιταλούς δημοσιογράφους.

#Milan, Porta Garibaldi (#Italy): masses of people in the late Saturday evening storm the last trains leaving #Lombardy after the draft #coronavirus Decree by the Government.#COVIDー19#COVID19

