Jurassic Park: Ανακαλύφθηκε απολιθωμένο DNA 70 εκατ. ετών σε κρανίο δεινοσαύρου (pics)

Λέτε το Jurassic Park να συμβεί στην πραγματικότητα;

Οι επιστήμονες λένε, προς το παρόν, «όχι, δεν το αναβιώνουμε». Αλλά ουδείς ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον...

Ειδικά όταν γίνονται τέτοιες, σπουδαίες ανακαλύψεις.

Όπως έγινε γνωστό, λοιπόν, μέσω του National Geographic, οι επιστήμονες εντόπισαν κυτταρικές δομές στους χόνδρους του κρανίου δεινοσαύρου ηλικίας άνω των 70 εκατομμυρίων ετών, και μια ουσία που συμπεριφέρεται σαν DNA!

Η εν λόγω έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο National Science Review, παρουσιάζει στοιχεία από δύο ανήλικα κρανία του Hypacrosaurus stebingeri, ενός φυτοφάγου είδους δεινοσαύρου, που έζησε στη σημερινή Μοντάνα των Η.Π.Α. πριν από 75 εκατ. χρόνια.

Dinosaur DNA and proteins found in fossils, paleontologists claim https://t.co/XqTBCAoJ3r Gee it’s almost like dinosaurs aren’t millions of years old... — Progressing Pilgrim (@ProgressingPil2) March 6, 2020

Μέσα σε αυτά τα μικρά απολιθώματα βρέθηκαν στοιχεία, που μοιάζουν με κύτταρα, κάποια από τα οποία είχαν παγώσει στη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Άλλα περιέχουν σκούρα «μπαλάκια», που μοιάζουν με πυρήνες, όμοιους με εκείνους των κυττάρων, όπου αποθηκεύεται το DNA.

Ένα από αυτά, δε, μοιάζει να περιέχει σκοτεινά, μπερδεμένα πηνία, που μοιάζουν με χρωμοσώματα, τα συμπυκνωμένα νήματα πρωτεϊνών και DNA που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης.

«Πρόκειται για ένα υποκυτταρικό επίπεδο συντήρησης, που δεν έχει αναφερθεί ποτέ πριν», λέει η Alida Bailleul, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πανεπιστημιακής Παλαιοντολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας της Κίνας και κύριος συγγραφέας της συγκεκριμένης μελέτης.

Prof Michael J Benton writes about why it’s reasonable to question the claim that we have actually discovered dinosaur DNA https://t.co/P0RYK358TO — SiliconRepublic (@siliconrepublic) March 6, 2020

Όπως διερωτηθήκαμε και νωρίτερα, μπορεί η ανακάλυψη αυτή να σημαίνει ότι οι επιστήμονες είναι σε θέση πια να αποκωδικοποιήσουν το DNA των δεινοσαύρων; Όχι. Ακόμη.

Οι επιστήμονες, άλλωστε, δεν επιχείρησαν να αποσπάσουν το DNA από τα απολιθώματα των δεινοσαύρων, έτσι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν το υλικό που εντόπισαν είναι αναλλοίωτο DNA ή κάποιο είδος υποπροϊόντος απολιθώματος, γενετικού υλικού. Και είναι και επιφυλακτικοί για το αν το DNA βρίσκεται μέσα στα κύτταρα των δεινοσαύρων.

«Δεν αναβιώνουμε το Jurassic Park» δηλώνει η Bailleul.

Εμείς συνεχίζουμε να ελπίζουμε.