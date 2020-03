Απολυμένος εμπορικού κέντρου είναι οπλισμένος και κρατάει ομήρους: Videos ντοκουμέντο (vid)

Πανικός σε εμπορικό κέντρο στην Μανιλα των Φιλιππίνων...

Εκεί εδώ και ώρα υπάρχει κατάσταση ομηρίας, καθώς ένας άνδρας που εργαζόταν εκεί ως φύλακας, μπήκε οπλισμένος και άνοιξε πυρ.



Υπήρξαν τραυματισμοί και ο χώρος έχει περικυκλωθεί από τις αρχές...



Ο λόγος της επίθεσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι πως ο συγκεκριμένος άνδρας απολύθηκε.

LOOK: Policemen and several spectators were seen huddled at the V-Mall entrance amid reports of commotion at the Greenhills shopping center. (Photo courtesy of John Conrad Carlos) pic.twitter.com/YpGZHS4K0D

— ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) March 2, 2020