Φόρεσε μάσκα Malox στο μετρό του Λονδίνου λόγω κοροναϊού (pic)

Απίστευτες εικόνες έχει φέρει ο πανικός από τον νέο κοροναϊό στη Μεγάλη Βρετανία.

Ένας άνδρας, για παράδειγμα, στο μετρό του Λονδίνου, φόρεσε μάσκα αερίων, ενώ είναι ντυμένος με επίσημο ένδυμα και διαβάζει χαλαρά εφημερίδα

Ακόμα, στο Μάντσεστερ και σε άλλες περιοχές, εθεάθησαν άνθρωποι που φοράνε μάσκες σαν αυτές των γιατρών για την πανούκλα, τον Μεσαίωνα...

Man on London Underground wears gas mask to protect against coronavirus

Metro @MetroUKhttps://t.co/E8b6YyAzpB

— HEM News Agency (@halfeatenmind) February 28, 2020