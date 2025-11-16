Θα εγκαταλείψουν οι πλούσιοι τη Νέα Υόρκη εξαιτίας του Μαμντάνι; - Τι λένε οι ειδικοί

Ο δημοκρατικός σοσιαλιστής και πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης έχει δηλώσει πως θέλει να αυξήσει τους φόρους για τους πιο εύπορους Νεοϋορκέζους

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ένας δημοκρατικός σοσιαλιστής - και πρώτος μουσουλμάνος που θα βρεθεί στο τιμόνι της μεγαλύτερης αστικής περιοχής των ΗΠΑ - που δηλώνει ότι θέλει να αυξήσει τους φόρους για τους πλούσιους, προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στους επικριτές του για μια πιθανή φυγή των Νεοϋρκέζων με υψηλότερα εισοδήματα από την πόλη, σε μία προσπάθεια να διατηρήσουν τα κεφάλαιά τους μακριά από μία πιθανή φορολογική «επιδρομή».

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr