5 νεκροί στην Ιταλία από τον κοροναϊό, ερημώνει το Μιλάνο (vid)

Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 μόνο στη Λομβαρδία.

Στο μεταξύ, ένας άνδρας 85 ετών υπέκυψε σήμερα το πρωί στο Μπέργκαμο της βόρειας Ιταλίας, ενώ το μεσημέρι ανακοινώθηκε ακόμη μία απώλεια, με αποτέλεσμα ο κατάλογος των θυμάτων στην γειτονική χώρα να φτάνει τα 5 άτομα.

Οι γιατροί έκαναν γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν βεβαρημένη.

Και οι 5 νεκροί απο τον κοροναϊό στην Ιταλία ήταν ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας, τονίζουν οι ιταλικές αρχές.

Το Μιλάνο, πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, όπου έχουν εντοπιστεί οι δυο από τους θανάτους στη χώρα εξαιτίας του ιού, μοιάζει πόλη «φάντασμα».

Ο κ. Μπουζάλης, Έλληνας που διαμένει στην Κρεμόνα όπου έχουν κλείσει σχολεία, μουσεία, εκκλησίες και έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση συγκεντρώσεων, είπε πως η κατάσταση είναι απελπιστική.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τα άδεια ράφια των σούπερ μάρκετ.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 24, 2020