Ένας 77χρονος πλάκωσε στο ξύλο κλέφτη που προσπάθησε να τον ληστέψει σε ATM (vid)

Ένας 77χρονος έβγαζε χρήματα από το ATM, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας άντρας και τον έσπρωξε.

Προσπάθησε να τον ληστέψει αλλά ο 77χρονος αντιστάθηκε.

Συγκεκριμένα αρχικά προσπάθησε να αμυνθεί, όμως αφού ο κλέφτης πήγε να τον χτύπησε ξεκίνησε να τον βαράει και ο ηλικιωμένος.

Μάλιστα ο 77χρονος κατάφερε να τον κάνει να τραπεί σε φυγή.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο ηλικιωμένος ήταν γενναίος, ενώ ο επίδοξος ληστής που φορούσε μαύρο σακίδιο, μαύρο καπέλο και γιλέκο υψηλού κινδύνου εξαφανίστηκε και οι Αρχές τον αναζητούν.

A 77-year-old man bravely fought off a man who attempted to rob him at an ATM. The suspect ran off empty-handed after a short altercation. pic.twitter.com/WXbg9k14cq

