Η στιγμή που ισχυρός άνεμος εκσφενδονίζει γυναίκα στη Νέα Υόρκη: «Πέταξα σαν χαρταετός» (vid)

Σοκ προκαλεί βίντεο από τη Νέα Υόρκη που δείχνει γυναίκα να παρασύρεται και να εκσφενδονίζεται από δυνατό άνεμο την ώρα που έμπαινε σε σπίτι.

Τα χειρότερα γλίτωσε μία γυναίκα στη Νέα Υόρκη, όταν ισχυρή ριπή ανέμου την παρέσυρε τη στιγμή που επιχειρούσε να εισέλθει σε σπίτι.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Πώς συνέβη το απίστευτο περιστατικό: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω»

Η Νταϊάν Μίλερ βρισκόταν στη Λακαουάνα της Νέας Υόρκης, όπου είχε επισκεφθεί την κόρη της. Καθώς ανέβαινε τα σκαλιά της εισόδου και άνοιγε την πόρτα του σπιτιού, μία αιφνίδια και εξαιρετικά ισχυρή ριπή ανέμου τη σήκωσε από το έδαφος. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η γυναίκα εκτοξεύτηκε λίγα μέτρα μακριά, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Μιλώντας στο τοπικό δίκτυο WKBW, η ίδια περιέγραψε τη σοκαριστική εμπειρία: «Το γεγονός εξελίχθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα και δεν μπορούσα να το πιστέψω». Όπως είπε, δεν είχε ξαναζήσει καταιγίδα με τόσο δυνατό άνεμο και δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι θα μπορούσε να παρασυρθεί με τέτοια δύναμη.

Η Νταϊάν Μίλερ χρησιμοποίησε μια φράση που αποτυπώνει απόλυτα τη στιγμή: «Άνοιξα την πόρτα, με έπιασε ο άνεμος και πέταξα. Ποτέ στη ζωή μου δεν πίστευα ότι θα πετούσα στον αέρα σαν χαρταετός», πρόσθεσε, περιγράφοντας το σοκ που βίωσε.

Προειδοποίηση από τις Αρχές της Νέας Υόρκης για ακραία καιρικά φαινόμενα

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς ακόμη και μια απλή καθημερινή κίνηση μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη κατάσταση.

Οι Αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, ειδικά σε περιοχές που πλήττονται από ισχυρούς ανέμους.

