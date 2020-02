Επεισόδια με τραυματίες σε πρωτάθλημα μποξ νέων, εκτοξεύτηκαν καρέκλες και πυροσβεστήρες (vid)

Αιματηρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πρωτάθλημα μποξ νέων αφού κλήθηκε μέχρι και η αστυνομία ώστε να σταματήσει την φασαρία.

Οι εμπλεκόμενοι πέταξαν καρέκλες και πυροσβεστήρες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και τραυματισμοί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, έριχναν καρέκλες ο ένας στον άλλο και κάποιος τους ψέκαζε με τον πυροσβεστήρα ενώ στην συνέχεια τον πέταξε πάνω τους.

Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, ωστόσο κανενός η ζωή δεν απειλείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ αναζητά πληροφορίες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

Ο χώρος επρόκειτο να φιλοξενήσει το Αγγλικό εθνικό πρωτάθλημα νέων το οποίο θα είχε διάρκεια τρεις μέρες, όμως η αστυνομία επιβεβαίωσε πως η διοργάνωση ακυρώθηκε.

Regarding the England Boxing National Youth Championships 2020 at the Sports Connexion in Coventry, England Boxing can confirm there will be no further boxing this weekend. pic.twitter.com/d5poN4cVyJ

— England Boxing (@England_Boxing) February 15, 2020