Ζευγάρι βρήκε βάτραχο να ζει μέσα σε μια πράσινη πιπεριά (pics)

Την πλάκα της ζωής του έπαθε ένα ζευγάρι από τον Καναδά, όταν, ενώ προετοίμαζε το βραδινό, έκοψε μια πιπεριά και ανακάλυψε πως μέσα της ζούσε ένας βάτραχος!

Το κουζινομάχαιρο πέρασε ξυστά από το αμφίβιο, που τη γλίτωσε... στο τσακ, και το ζευγάρι, αφού ξεπέρασε το σοκ, το τοποθέτησε, μαζί με την πιπεριά, έξω, σε ένα κοντέινερ.

Τόσο εκείνοι, όμως, όσο και οι καναδικές αρχές αδυνατούν να εξηγήσουν πώς μπήκε ο βάτραχος μέσα στην πιπεριά.

Στην πραγματικότητα, το μοναδικό πλάσμα, που ξέρει την αλήθεια, είναι ο ίδιος ο βάτραχος. Και αυτό μας φέρνει κάποια πολύ άσχημα νέα.

How the Hell Did This Live Frog Get Inside a Green Pepper? An Investigation https://t.co/RFUYXjClTd pic.twitter.com/2ti34Pwoqb

Μετά την εκπληκτική ανακάλυψή του, το ζευγάρι παρέδωσε την πιπεριά και τον βάτραχο -που αγοράστηκε από ένα τοπικό σούπερ μάρκετ- στο υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAPAQ) του Κεμπέκ... που σκότωσε το πλασματάκι!

Ακριβώς! Έκαναν ευθανασία στον βάτραχο, ενώ προσπαθούσαν να συλλέξουν θεωρίες σχετικά με το πώς μπήκε μέσα. Και το χειρότερο είναι ότι ακόμη δεν είναι σίγουροι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πιπεριά -που ήρθε από την Ονδούρα- δεν είχε κάποια τρύπα, που θα εξηγούσε, ίσως, το πώς τρύπωσε μέσα το αμφίβιο.

Couple find a live frog INSIDE a whole pepper they bought at their local grocery store - leaving experts mystified as to how pic.twitter.com/2qRWFdGVq5

