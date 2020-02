Τραγωδία σε ορφανοτροφείο στην Αϊτή: Δεκαπέντε παιδιά νεκρά σε πυρκαγιά

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο ορφανοτροφείο και 13 άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο Φερμάτ, από ασφυξία, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας τοπικός δικαστής της κοινότητας Κενσκόφ, ο Ρεϊμόν Ζαν Αντουάν.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα της Πέμπτης (04:00 ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον ίδιο.

Πολλά από τα παιδιά που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία στη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου έχουν εν ζωή γονείς που τα παρέδωσαν σε ορφανοτροφείο, καθώς η οικονομική τους ένδεια δεν τους επιτρέπει να τα φροντίσουν.

13 children dead after fire swept through dilapidated orphange in Haiti. The facility was using candles for light due to generator problems; firefighters took 90 minutes to respond and arrived without ambulances or oxygen tanks. https://t.co/Q48EHhjlsn

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) February 14, 2020