Η στιγμή που αεροπλάνο προσγειώνεται χωρίς τροχούς και σέρνεται στο έδαφος (pics & vid)

Ένα αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς τροχούς στον χιονισμένο αεροδρόμιο της Σιβηρίας.

Συγκεκριμένα, ένα Boeing 737 της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας UTair, με 88 επιβάτες και το 6 άτομα πλήρωμα έκανε μια επικίνδυνη προσγείωση.

Ένα πρόβλημα που προέκυψε στο αεροπλάνο δεν επέτρεψε στους τροχούς να βγουν ώστε να πραγματοποιηθεί η προσγείωση, ενώ από την σύγκρουση με το έδαφος δημιουργήθηκαν ζημιές και στο εσωτερικό του.

Την στιγμή της προσγείωσης κατέγραψε ένας από τους επιβάτες, οι οποίοι βγήκαν από την έξοδο κινδύνου, ενώ όπως φαίνεται στο βίντεο το αεροσκάφος σέρνεται στο έδαφος μέχρι να σταματήσει.

#UTair’s #Boeing737 hits runway with its tail during hard landing

MORE: https://t.co/WH7aGnbfCW pic.twitter.com/IIez4LPDco

— RT (@RT_com) February 9, 2020