Φωτογράφος οργάνωνε ψεύτικες φωτογραφίσεις και βίαζε τα υποψήφια μοντέλα (pics)

Ο λόγος για τον 41χρονο Πολ Μπράουν από το Ντέβον της Αγγλίας, ο οποίος βίασε έξι γυναίκες και παρενόχλησε άλλες πέντε.

Ο Μπράουν, σύμφωνα με το BBC, έπειθε τα υποψήφια θύματά του να πιστέψουν ότι θα μπορέσουν να γίνουν μοντέλα εάν γδυθούν και κάνουν σεξ μαζί του κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης.

Paul Brown has been jailed for 21 years after using a fake website to "honey-trap" women https://t.co/zTsjno7VJB

Paul Brown sentenced to 21 years HMP for 21 serious sexual offences against 12 women on 15 separate occasions over a period of 3 years.

This was a particularly complex investigation that took over 2 years to complete.

— Praveen Naidoo (@DetectiveNaidoo) February 7, 2020