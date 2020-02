Ο Τραμπ έγινε... πορτοκαλί και το Twitter γλεντάει! (pics)

Το απόγευμα της Παρασκευής ο φωτογράφος Γουίλιαμ Μουν δημοσίευσε μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου να περπατάει στον Λευκό Οίκο και το πρόσωπό του δεν πέρασε απαρατήρητο.

Το πρόσωπο του Τραμπ ήταν... πορτοκαλί, ενώ ξεχώριζε και η άσπρη γραμμή στο σημείο που σταματούσε το make up ή ό,τι άλλο είχε βάλει.

Ο Μουν δημοσίευσε τη φωτογραφία και οι χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας τρόλαραν για ακόμη μία φορά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

When I saw this pic I involuntarily made the same sound as when I watch people catch catfish by having the fish bite their hand. https://t.co/pDM5RoeQde

— Stephen (@arewenotmen) February 8, 2020