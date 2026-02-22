Αμερικανός ήπιε ένα μπουκάλι καθαρτικό και έκλεψε ασθενοφόρο με ετοιμοθάνατο ασθενή: Απίστευτη καταδίωξη (vid)

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας άνδρας σε περίεργη κατάσταση, έκλεψε ασθενοφόρο με μια ετοιμοθάνατη ασθενή στο πίσω μέρος του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια απίστευτη καταδίωξη.

Ένας άνδρας στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, που δήλωσε ότι ήπιε μισό μπουκάλι χημικού καθαριστικού, έκλεψε ένα ασθενοφόρο που μετέφερε έναν σοβαρά άρρωστο ασθενή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια απίστευτη καταδίωξη με την αστυνομία.

Ο Benjamin L. Feltz μπήκε κρυφά στο ασθενοφόρο, ενώ οι δύο διασώστες φόρτωναν έναν ασθενή στο πίσω μέρος του οχήματος. Οι διασώστες άκουσαν μια πόρτα να κλείνει καθώς φρόντιζαν τον ασθενή και είδαν έναν γυμνό άνδρα στη θέση του οδηγού. Του φώναξαν «τι κάνεις;» και του ζήτησαν να βγει από το ασθενοφόρο.

Η καταδίωξη με την αστυνομία

Αφού κατάφερε να κλέψει το ασθενοφόρο κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Λίγο αργότερα το όχημα εντοπίστηκε από έναν αστυνομικό που προσπάθησε να το σταματήσει, όμως ο 37χρονος δράστης συνέχισε να αναπτύσσει ταχύτητα, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια τρελή καταδίωξη, που κράτησε κάτι παραπάνω από 40 λεπτά.

Το ασθενοφόρο είχε ανοιχτές τις σειρήνες καθώς διέσχιζε έναν χωματόδρομο μέχρι που έφτασε στον αυτοκινητόδρομο Highway 73 του Ουισκόνσιν, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς χωρίς καμία προσοχή για ανθρώπινες ζωές. Όταν ένας αστυνομικός κατάφερε να πυροδοτήσει μια συσκευή αφαίρεσης αέρα από τα ελαστικά, ο Feltz έβγαλε το ασθενοφόρο εκτός δρόμου σε ένα λασπωμένο χωράφι με καλαμπόκια, όπου τελικά κόλλησε και συνελήφθη.

Το βίντεο από τις κάμερες σώματος της αστυνομίας δείχνει τον Feltz να βγαίνει εντελώς γυμνός από το ασθενοφόρο ενώ οι αστυνομικοί έχουν τα όπλα τους σηκωμένα. Ο δράστης φαινόταν μεθυσμένος, μπέρδευε τα λόγια του και ομολόγησε ότι ήπιε μισό μπουκάλι χημικού καθαριστικού Fabuloso.

Είχε δύο προηγούμενες καταδίκες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, σύμφωνα με τα έγγραφα σύλληψης. Κατηγορείται για τέσσερα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένης της επικίνδυνης συμπεριφοράς πρώτου βαθμού, και κρατείται με εγγύηση 100.000 δολαρίων, ανέφερε το Fox 6.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ