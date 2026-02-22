Ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τεράστιες υπόγειες δομές κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Μελέτη ερευνητών υποστηρίζει ότι από την Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας υπάρχουν τεράστιες δομές.

Μια ιταλική ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες ραντάρ και εντόπισε μεγάλες υπόγειες δομές σε μεγάλο βάθος κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Η μελέτη, με τίτλο «Τι βρίσκεται πραγματικά κάτω από τις πυραμίδες;», αναφέρει ότι η ομάδα κατάφερε να ταυτοποιήσει έως και οκτώ κυλινδρικούς άξονες κάτω από το μνημείο. Στο κατώτερο άκρο μπορούν να παρατηρηθούν δύο μεγάλες αίθουσες σε σχήμα κύβου, ενώ στο εσωτερικό της ίδιας της πυραμίδας διακρίνονται πέντε κάθετα κενά.

Για την πραγματοποίηση της ανακάλυψης χρησιμοποιήθηκε Ραντάρ Συνθετικού Διαφράγματος (SAR), το οποίο εκπέμπει σήματα από δορυφόρους σε τροχιά. Τα σήματα αυτά ανακλώνται στο έδαφος και στη συνέχεια επεξεργάζονται μέσω μαθηματικών μοντέλων για τη δημιουργία εικόνων. Αντί να προχωρήσουν σε ανασκαφές, οι ερευνητές επέλεξαν αυτή τη μέθοδο, χρησιμοποιώντας δεδομένα ραντάρ συνθετικού διαφράγματος από δορυφόρους και τα επεξεργάστηκαν ώστε να παραχθούν εικόνες που απεικονίζουν την πυκνότητα του υπεδάφους.

Επιφυλακτικοί οι ακαδημαϊκοί

Οι πιο ακαδημαϊκοί κύκλοι αντιμετωπίζουν τα ευρήματα με επιφύλαξη, καθώς οι αιγυπτιολόγοι προειδοποιούν ότι οι εικόνες ραντάρ μπορεί να δημιουργούν σχήματα που μοιάζουν με δομές, χωρίς να επιβεβαιώνεται η υλική τους φύση. Χωρίς ανασκαφή που να διεισδύει στο έδαφος, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί τι ακριβώς υπάρχει από κάτω.

Ορισμένοι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε φυσικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και όχι σε τεχνητά φρεάτια, δεδομένου ότι τα κενά είναι συνηθισμένα σε ασβεστολιθικά εδάφη.

Στο οροπέδιο της Γκίζας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρόμοιες ανακαλύψεις, καθώς το έδαφος δεν αποτελείται από συμπαγή πέτρα. Το ασβεστολιθικό υπόβαθρο περιέχει φυσικές κοιλότητες και ρωγμές, και προηγούμενες γεωφυσικές μελέτες είχαν ήδη εντοπίσει κενά κάτω από τις πυραμίδες.

