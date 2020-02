Αποκαλύφθηκε κρυμμένο Θείο Βρέφος κάτω από πίνακα του Λεονάρντο ντα Βίντσι! (pics)

Σκάνερ υψηλής τεχνολογίας αποκάλυψαν ότι κάτω από το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, την «Παναγία των Βράχων», υπάρχει, τελικά, το προσχέδιο του Θείου Βρέφους!

Οι επιστήμονες είχαν ανακαλύψει πριν από λίγους μήνες ότι κάτι κρυβόταν στον περίφημο πίνακα του Ιταλού πολυμαθούς της Αναγέννησης και τώρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, το βρήκαν.

Τα σκίτσα εντοπίστηκαν από ειδικούς εμπειρογνώμονες, που χρησιμοποίησαν υπέρυθρο φως, και δείχνουν έναν φτερωτό άγγελο να κρατά τον μικρό Ιησού, με το εύρημα να έχει συγκλονίσει τον κόσμο της τέχνης.

Art and #AI @ImperialCollege and @NationalGallery researchers have used a new algorithm to help visualise hidden drawings beneath Leonardo da Vinci's Virgin of the Rocks. https://t.co/0Px1H6HHZZ

Ο καθηγητής Pier Luigi Dragotti, από το Imperial College London, δήλωσε: «Ήταν σαν να ψάχνεις για βελόνα στ' άχυρα. Αλλά είναι εκπληκτικό το συναίσθημα να βλέπεις τα φτερά και το κεφάλι να αποκαλύπτονται επιτέλους».

Το πραγματικά απίστευτο είναι πως ο Ιησούς είναι εντελώς αόρατος με γυμνό μάτι και φανερώνεται μόνο με σάρωση από ακτίνες Χ, η οποία ενεργοποιεί χημικά στοιχεία στο χρώμα.

Η τεχνολογία αποκάλυψε ψευδάργυρο, που είχε χρησιμοποιηθεί στα σκίτσα, καθιστώντας τα ορατά κάτω από το υπέρυθρο φως.

Researchers were able to uncover hidden figures behind Da Vinci's Virgin of the Rocks, using a combination of X-ray scanning and a new algorithm! #welovetechnology https://t.co/YXhdoqOanA

— Northern Micro, a Converge Company (@NorthernMicro) February 5, 2020