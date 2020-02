Ένας άνδρας βρήκε αρχαία αιγυπτιακή άγκυρα 3.400 ετών ενώ κολυμπούσε (pic)

Ο Rafi Bahalul πήγε για το καθημερινό του κολύμπι, όταν είδε μια πλάκα με ιερογλυφικά στον βυθό.

Συγκεκριμένα, κολυμπούσε στις ακτές του Atlit, στο Ισραήλ και εντόπισε το παράξενο αντικείμενο.

«Το είδα και συνέχισα να κολυμπάω, όμως γύρισα να δω τι είναι», δήλωσε ο Bahalul στο Haaretz και συνέχισε: «Ήταν σαν να μπαίνεις σε αιγυπτιακό ναό στο βυθό της Μεσογείου».

Ο Bahalul είχε ανακαλύψει μια αιγυπτιακή πέτρινη άγκυρα 3.400 ετών, γεγονός που επιβεβαίωσε ο Jacob Sharvit, που είναι επικεφαλής της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ.

Η άγκυρα προς το παρόν βρίσκεται σε μουσείο στην Ιερουσαλήμ.

