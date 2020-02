Αεροπλάνο κόπηκε στα τρία σε αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης! (pics & vid)

Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάλυση αεροπλάνου στο δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το «Σαμπιχά Γκιοκτσέν»!

Ένα Boeing 737-800 κόπηκε στα τρία, όταν, κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης. Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη- Κωνσταντινούπολη.

Ευτυχώς, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των 177 επιβατών, ωστόσο έχουν τραυματιστεί 139 άνθρωποι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το CNN Turk, τμήμα του αεροσκάφους έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Την ώρα του ατυχήματος επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

A Pegasus airplane got halved after it skidded off track in the #sabihagökçen airport in Istanbul. Looks intense. No reports on injuries or casualties yet. pic.twitter.com/in1JyBN9De — Mohamed Hemish (@MohamedHemish) February 5, 2020

Airplane veers off runway in Istanbul airport, breaks into two pieces pic.twitter.com/IycctOksi3 — Sefa Karahasan (@sefakarahasan) February 5, 2020

