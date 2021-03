Cardi B και Megan Thee Stallion έκαναν την πιο... αποκαλυπτική εμφάνιση στα Grammy (vid)

Με λιγότερη λάμψη, αλλά με εντυπωσιακές παρουσίες πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα τα εφετινά Grammy στο Λος Άντζελες, με την Beyonce να μένει στην ιστορία ως η γυναίκα με τα περισσότερα βραβεία (28 έχει πλέον) και την Taylor Swift να γίνεται η πρώτη που κατάφερε να κερδίσει το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς τρεις φορές.

Η Αμερικανίδα R&B καλλιτέχνης H.E.R κέρδισε χθες το βραβείο Grammy για Τραγούδι της Χρονιάς με το «I Can't Breathe», έναν ύμνο που καλεί στον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής βαρβαρότητας στον απόηχο των διαδηλώσεων που πυροδότησε η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ την περασμένη άνοιξη.

Το «I Can't Breathe» αναφέρεται στα τελευταία λόγια που εκστόμισε ο Έρικ Γκάρνερ, ενός μαύρος Αμερικανός, πριν πεθάνει από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία στην Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2014.

Αν ψάξει όμως κανείς για την εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στα εφετινά βραβεία, αυτή δεν ήταν από την Cardi B και της Megan Thee Stallion, η οποία μάλιστα βραβεύτηκε επίσης ως καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα.

Οι δυο τους ερμήνευσαν την επιτυχία τους WAP και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η εμφάνισή τους κέντρισε τα βλέμματα όλων. Ειδικά του ανδρικού κοινού...

WATCH: @TheeStallion and @IAmCardiB as they perform Body, Savage, Up, and WAP at the #Grammys. pic.twitter.com/nGoOTKVYIX

— Cardi B Network (@cardibnet) March 15, 2021