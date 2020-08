Αστρονομικά ποσά κερδίζουν τα «αστέρια» του TikTok (pics & vids)

Αστρονομικά είναι τα ποσά που κερδίζουν τα «αστέρια» του TikTok.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μία νέα έκθεση, το Forbes εκτιμά ότι εφτά διάσημοι TikTokers κέρδισαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια την περασμένη χρονιά.

Πιο αναλυτικά, η 19χρονη Easterling κέρδισε περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια γεγονός που την καθιστά το αστέρι του TikTok με τα μεγαλύτερα έσοδα αυτή τη στιγμή καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην λίστα.

