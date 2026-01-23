Η Κιάρα Φεράνι ποζάρει τόπλες για τη Guess μετά το σκάνδαλο με το Pandoro

Λίγες ημέρες μετά την απαλλαγή της από τις κατηγορίες για απάτη στην Ιταλία, η Κιάρα Φεράνι έκανε μια δυναμική επιστροφή ως το νέο πρόσωπο της καμπάνιας Guess.

Η ανακοίνωση ήρθε σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο Μιλάνο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία, Κιάρα Φεράνι.

Την καμπάνια υπογράφουν φωτογραφικά οι Morelli Brothers και παρουσιάζει τη Φεράνι μεταξύ άλλων τόπλες, με denim looks, τζιν, ανοιχτά cardigans, cropped denim jackets και τη χαρακτηριστική Camden bag με έντονο λογότυπο.

Η συνεργασία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Φεράνι είχε συνεργαστεί ξανά με τη Guess το 2013, στα πρώτα της βήματα ως fashion influencer. Η επιστροφή της στο ίδιο brand λειτουργεί σχεδόν αφηγηματικά, ως restart, μετά από μια περίοδο που επηρέασε έντονα τη δημόσια εικόνα και τις επαγγελματικές της συνεργασίες.

