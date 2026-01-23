Η Κιάρα Φεράνι ποζάρει τόπλες για τη Guess μετά το σκάνδαλο με το Pandoro
Η ανακοίνωση ήρθε σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο Μιλάνο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία, Κιάρα Φεράνι.
Την καμπάνια υπογράφουν φωτογραφικά οι Morelli Brothers και παρουσιάζει τη Φεράνι μεταξύ άλλων τόπλες, με denim looks, τζιν, ανοιχτά cardigans, cropped denim jackets και τη χαρακτηριστική Camden bag με έντονο λογότυπο.
Η συνεργασία έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Φεράνι είχε συνεργαστεί ξανά με τη Guess το 2013, στα πρώτα της βήματα ως fashion influencer. Η επιστροφή της στο ίδιο brand λειτουργεί σχεδόν αφηγηματικά, ως restart, μετά από μια περίοδο που επηρέασε έντονα τη δημόσια εικόνα και τις επαγγελματικές της συνεργασίες.
Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο Άστον Κούτσερ απάντησε στην πιο άβολη ερώτηση: Κάνουν ή όχι ντους με τη Μίλα Κούνις;
- Η Paris Hilton εξηγεί τη λεπτομέρεια που θα τη «στοιχειώνει» για πάντα μετά τη διαρροή του sex tape από πρώην σύντροφό της
- Ντέιβιντ Μπέκαμ: Το έμμεσο σχόλιο για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά το "ποτάμι” αποκαλύψεων για τη σχέση τους