Ο Άστον Κούτσερ είπε πως δεν ευθύνεται το Χόλιγουντ για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, αλλά η κοινωνία

Ο ηθοποιός με αφορμή τη νέα σειρά The Beauty, μίλησε για το πώς πλέον οι άνθρωποι έχουν εμμονή με την τελειότητα.

Με νέα σειρά, που προβάλλεται μέσω Disney+, επέστρεψε ο Άστον Κούτσερ, ο οποίος είχε καιρό να μας δώσει κάτι καλό στην υποκριτική. Το «The Beauty», βασισμένο σε κόμικ και διασκευασμένο από τον Ράιαν Μέρφι, τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή και αγγίζει καίρια κοινωνικά ζητήματα, όπως την εμμονή με την απώλεια βάρους και την τελειότητα. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο, που έχει δημιουργήσει ένα επαναστατικό φάρμακο, που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μεταμορφωθούν στην πιο ελκυστική τους εκδοχή.

Ωστόσο, το εν λόγω φάρμακο έχει τρομακτικές παρενέργειες. Αλλά το ερώτημα που θέτει το The Beauty, είναι το εξής: «Τι θα θυσίαζες για την τελειότητα;». Η σειρά μια ακόμη αφορμή για να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τα Mounjaro και Ozempic, που έχουν κατακλύσει την αγορά, αλλά και τα λάθος πρότυπα ομορφιάς.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr