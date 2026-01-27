Και πάλι single η Μπέλα Χαντίντ: Χώρισε από τον επί 2 χρόνια σύντροφό της, Αντάν Μπανουέλος

Η Μπέλα Χαντίντ και ο Αντάν Μπανουέλος έδωσαν τέλος στο τρυφερό ειδύλλιό τους, διαψεύδοντας όσους υποστήριζαν πως αυτή η σχέση θα έχει happy end.

Έρωτας ήταν και πάει: Μπέλα Χαντίντ και Αντάν Μπανουέλος δεν είναι πια ζευγάρι. Μετά από περίπου δύο χρόνια κοινής διαδρομής, πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους - είδηση που κάνει τον γύρο των διεθνών μέσων τις τελευταίες ώρες.

Η αλήθεια είναι, πως αυτός ο χωρισμός εξέπληξε τους fans του supermodel, διότι όλοι περίμεναν πως η σχέση τους θα είχε happy end. Αντίθετα, το 2026 τους βρήκε να ιππεύουν τα άλογά τους χωριστά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Μπέλα Χαντίντ και ο Αντάν Μπανουέλος, ο οποίος είναι ιππέας, γνωρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023 - τρεις μήνες μετά τον χωρισμό του μοντέλου από τον Μαρκ Κάλμαν.

