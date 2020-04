Ο πατέρας της Rihanna μίλησε για τη «μάχη» με τον κορονοϊό (pic)

Ο Covid-19 δεν κάνει διακρίσεις κι έχει «χτυπήσει» πολλούς ανθρώπους, νέους και ηλικιωμένους. Μεταξύ αυτών, και ο πατέρας της Rihanna.

Ο 66χρονος Ρόναλντ Φέντι μίλησε για όσα πέρασε, τονίζοντας πως η κόρη του τον βοήθησε πολύ, στέλνοντάς του ακόμα και αναπνευστήρα στα Μπαρμπέιντος, όπου μένει.

«Η κόρη μου Ρόμπιν (το πραγματικό όνομα της τραγουδίστριας) με έλεγχε κάθε μέρα. Για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι θα πεθάνω. Έκανε τόσα πολλά για μένα. Εκτιμώ ό,τι έκανε για μένα».

Όσο για τα συμπτώματά του, ανέφερε πως είχε πολύ πυρετό και «φοβόμουν για το χειρότερο». Μετά από 14 ημέρες καραντίνας στο «Paragon Isolation Center», έγινε καλά και οι γιατροί τού έδωσαν εξιτήριο.

Rihanna's dad Ronald Fenty, 66, 'thought he would die' after being stricken by coronavirus... Ronald said Rihanna purchased a ventilator and sent it to Ronald in Barbados, but he said he had yet to use it. pic.twitter.com/SQuspoA5Fp

— Lilian Chan (@bestgug) April 9, 2020