Η Paris Hilton εξηγεί τη λεπτομέρεια που θα τη «στοιχειώνει» για πάντα μετά τη διαρροή του sex tape από πρώην σύντροφό της

Η Paris Hilton πιστεύει ότι θα «ποτέ δεν θεραπευτεί» μετά τη διαρροή του ερωτικού βίντεο από τον σύντροφό της πριν από 20 χρόνια.

Η Paris Hilton αποκάλυψε τη λεπτομέρεια που θα συνεχίσει να τη «στοιχειώνει» μετά τη διαρροή ενός sex tape όταν ήταν μόλις 19 ετών.

Το ερωτικό βίντεο διέρρευσε το 2004 , υποτίθεται χωρίς τη συναίνεσή της και αφορούσε τον τότε σύντροφό της, Rick Salomon, ο οποίος ήταν 35 ετών εκείνη την εποχή. Όπως ισχυρίζεται, ο Salomon πούλησε το βίντεο και το προώθησε ως «one night stand στο Παρίσι».

Η Hilton που δέχθηκε σκληρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό μετά τη διαρροή, έχει μιλήσει σε διάφορες συνεντεύξεις για τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχε στη ζωή της όλα αυτά τα χρόνια.

«Θα με στοιχειώνει για πάντα»

Η 44χρονη μίλησε γι αυτή την δυσάρεστη περιπέτεια που πέρασε σε ένα επεισόδιο του podcast του Jay Shetty, που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (21/1). Στη συζήτηση, η ηθοποιός και μοντέλο εξέφρασε την ανησυχία της ότι οι άνθρωποι δεν θα την κοιτάζουν με τον ίδιο τρόπο μετά τη διαρροή του βίντεο.

Η Hilton είπε: «Μεγαλώνοντας, πάντα θαύμαζα ανθρώπους όπως η Πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Grace Kelly, εκπληκτικές, κομψές γυναίκες και νιώθω ότι όταν μου το έκανε αυτό (το sex tape), ο Salomon μου στέρησε τα πάντα, καθώς οι άνθρωποι ποτέ δεν θα με κοιτάξουν το ίδιο εξαιτίας αυτού».

Και συνέχισε: «Είναι κάτι που πιθανώς θα με στοιχειώνει για το υπόλοιπο της ζωής μου. Με λυπεί τόσο πολύ για εκείνο το κορίτσι που ένιωθε τόσο μόνο και είναι τόσο λυπηρό που δεν ήθελα να δω κανέναν ξανά μετά από αυτό που συνέβη. Κρυβόμουν στο σπίτι μου και ακύρωσα ολόκληρη την περιοδεία τύπου για το “Simple Life”».

Η Hilton πρόσθεσε ότι πιστεύει πως «ποτέ δεν θα θεραπευτεί» από τη διαρροή του βίντεο. Μιλώντας στην The Sunday Times, η Hilton είπε: «Σήμερα, αυτό θα ήταν παράνομο. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο λάθος ήταν. Και αυτό επίσης με έχει βοηθήσει, καθώς οι άνθρωποι λένε, ‘Ουάου, η Paris ήταν απλώς ένα έφηβο κορίτσι που εκμεταλλεύτηκε αυτός ο μεγαλύτερος άντρας’».

