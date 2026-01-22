Ο Άστον Κούτσερ απάντησε στην πιο άβολη ερώτηση: Κάνουν ή όχι ντους με τη Μίλα Κούνις;

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν, ότι δεν κάνουν μπάνιο - όπως και πολλοί άλλοι celebrities του Χόλιγουντ (κρίμα).

Ο Άστον Κούτσερ και η Μίλα Κούνις, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ, έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο τον τρόπο, με τον οποίο η δημοσιότητα επιδρά στη ζωή τους. Οι δυο τους κρατούν την καθημερινότητά τους εντός της ιδιωτικής σφαίρας, επιλέγοντας να βρεθούν μπροστά από τις κάμερες μόνο για επαγγελματικούς λόγους.

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας σειράς του «The Beauty», στο FX, ο Άστον Κούτσερ παραχώρησε συνέντευξη στο «People», απαντώντας τόσο σε επαγγελματικά όσο και σε προσωπικά ερωτήματα. Μεταξύ των ερωτήσεων που έλαβε, λοιπόν, ήταν και αυτή που αφορούσε στη φήμη, ότι εκείνος και η Μίλα Κούνις δεν κάνουν μπάνιο. Ο ηθοποιός άδραξε την ευκαιρία και ξεκαθάρισε πως αυτό το σενάριο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

