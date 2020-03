Κορονοϊός: Θετικός στον ιό ο Ίντρις Έλμπα (vid)

Ο γνωστός ηθοποιός είναι ένας ακόμα άνθρωπος του χόλιγουντ που έχει προσβληθεί από κορονοϊό, κάτι που γνωστοποίησε ο ίδιος με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter. Αφού αρχικά επισήμανε πως μετά τις εξετάσεις που έκανε βγήκε το δείγμα θετικό, τόνισε πως δεν είχε συμπτώματα και πως βρίσκεται σε καραντίνα από την πρώτη στιγμή που έμαθε πως έχει κορονοϊό. Στην συνέχεια κάλεσε τον κόσμο να μείνει σπίτι του και τόνισε πως θα κρατάει ενήμερους τους θαυμαστές του για την υγεία του.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020