Ντέιβιντ Μπέκαμ: Το έμμεσο σχόλιο για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ, μετά το "ποτάμι” αποκαλύψεων για τη σχέση τους

Μετά το δημόσιο ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ κατά της οικογένειάς του και την αποκάλυψη των αιτιών που έχουν έρθει σε ρήξη, ο Ντέιβιντ ανέλαβε να «ξελασπώσει» την αυτοκρατορία των Μπέκαμ.

Μπρούκλιν Μπέκαμ VS Οικογένεια Μπέκαμ: Στα άκρα η κόντρα των δύο πλευρών. Η απόφαση του 25χρονου να βγάλει στη φόρα τα… “άπλυτα” της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τους λόγους - που δεν ήταν ένας και δύο - που απομακρύνθηκε από την οικογένειά του, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης της lifestyle κοινότητας τις τελευταίες ώρες.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κατηγόρησε ευθέως τους γονείς του, ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση και τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ, ισχυρίστηκε πως του ζήτησαν να απαρνηθεί τα οικονομικά δικαιώματα του ονόματός του πριν από τον γάμο, ενώ ανέφερε πως όλα αυτά τα χρόνια ελέγχουν τον Τύπο, πλάθοντας το προφίλ της τέλειας και αγαπημένης οικογένειας.

