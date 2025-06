Επίθεση Μασκ σε Τραμπ: Η ανάρτηση που προκαλεί τριγμούς στις ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ ξεσπά κατά του Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ, μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση. Από σύμμαχος, μεταμορφώθηκε σε δημόσιο επικριτή του.

Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, αποκαλώντας το νέο νομοσχέδιο του Λευκού Οίκου «βδέλυγμα» και «σπατάλη χρημάτων».

Ο ισχυρός άνδρας της Tesla και πρώην επικεφαλής της νεοσύστατης υπηρεσίας U.S. DOGE, καυτηρίασε την πρωτοβουλία του Τραμπ για μεταρρυθμίσεις σε φορολογία και μετανάστευση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X: «Ντροπή σε όσους το ψήφισαν. Ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το γνωρίζετε».

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.