Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli: Αέρας ανανέωσης στην ελληνική Ριβιέρα

Μας επανασυστήνεται εξελίσσοντας το Lifestyle Concept, ομορφαίνοντας και βαδίζοντας σε νέα γαστρονομικά μονοπάτια.

Το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli μας προσκαλεί σε ένα κομψό, φρέσκο, διασκεδαστικό και λαμπερό Happy Place, με μία διαμονή υψηλών προδιαγραφών καλωσορίζοντας τις πιο χαλαρές μέρες, που όλοι ανυπομονούμε να ζήσουμε, εξασφαλίζοντας μια κορυφαία καλοκαιρινή εμπειρία σε έναν not to miss προορισμό!

Η αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων, που απεικονίζεται στις προτάσεις του αρχιτεκτονικού γραφείου «ELASTIC», επαναπροσδιορίζει το προϊόν, παντρεύοντας την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια με την απλότητα. Το ανακαινισμένο venue υπόσχεται μια νέα εμπειρία, με μοναδικά διαδραστικά στοιχεία, σχεδιασμένα να τονώνουν όλες τις αισθήσεις!

Ένα νέο γαστρονομικό ταξίδι ξεκινάει με συνοδοιπόρο τον επιχειρηματία restaurateur Απόστολο Τραστέλη, γνωστό σε όλους από επιτυχημένα projects όπως η Σπονδή, Fuga, Hytra, που αναλαμβάνει το Nikki Beach Rooftop Restaurant & Lounge, δημιουργώντας μια εντελώς νέα γευστική περιπέτεια.

Ο πήχης ανεβαίνει και η ομάδα του ξενοδοχείου ετοιμάζεται να προσφέρει στους επισκέπτες πραγματικά αξέχαστες εμπειρίες.

Αυτό επισφραγίζεται και με την ένταξη του Σωτήρη Ανανιάδη στο δυναμικό του Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli αναλαμβάνοντας χρέη Γενικού Διευθυντή. Ο κος Ανανιάδης, με 17 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο της φιλοξενίας, σε διακεκριμένα projects στη Γαλλία, στις Μαλδίβες, το Μπαχρέιν, το Λίβανο, την Ιαπωνία, το Ντουμπάι και την Ελλάδα, έρχεται στο Πόρτο Χέλι με εφόδια τον επαγγελματισμό, την άρτια γνώση και τις διαχειριστικές του ικανότητες.

Φέτος το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli, θα δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις!

Stay Tuned and…

Shhh! Tell Only Your Best Friends