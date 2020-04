Scarface: Αλ Καπόνε, Πολ Μιούνι, Αλ Πατσίνο (vids)

Ο «Σημαδεμένος» είναι μια ταινία που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες με θέμα τους γκάνκστερς που έχουν παιχτεί στον κινηματογράφο.

Δεν είναι η καλύτερη και δεν είναι αληθινή ιστορία. Δεν κέρδισε κάποιο βραβείο Όσκαρ αλλά κερδίζει τους νέους κάθε εποχής. Ταινία με πολύ αίμα, πιστολίδι, μια κλασσική ταινία Αμερικής που θα πουλήσει στο κοινό ανά την γη.

Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 1983 και έως σήμερα έχει φτάσει στα 66 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Το «Scarface» είναι μια ταινία με θέμα την δράση των γκάνκστερ, μια ταινία για το "αμερικάνικό όνειρο" που είναι "βουτηγμένη" στο αίμα και στην κόκα.

Το βιβλίο του 1929

Την χρονιά του μεγάλου κραχ στις ΗΠΑ, το 1929, ο Maurice Coons, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή έγραψε μια νουβέλα με τον τίτλο "Scarface". Ο "σημαδεμένος" ήταν ένα από τα παρατσούκλια που συνοδεύε τον Αλ Καπόνε την εποχή που "βασίλευε" στο Σικάγο.

Ο Αλ Καπόνε είναι και σήμερα το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούει την λέξη "γκάνκστερ". Ο μετανάστης από την Ιταλία που έγινε το αφεντικό στην "Πόλη των Ανέμων" στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης.

Η πρώτη ταινία

Το βιβλίο εκείνο αποτέλεσε η βάση για να δημιουργηθεί μια σπουδαία ταινία που είχε φυσικά τον τίτλο "Scarface". Είμαστε στο 1932. Σκηνοθέτης της είναι ο Χάουαρντ Χοκς.

Πρωταγωνιστής της είναι ο Πολ Μιούνι ένας Αμερικανός ηθοποιός που είχε εβραϊκή καταγωγή και γεννήθηκε στην Ουκρανία. Μετανάστευσε όμως στις ΗΠΑ για μια καλύτερη ζωή την οποία και έζησε.

Ο Μιούνι θα υποδυθεί τον Αντόνιο "Τόνι" Καμόντε. Ένα τύπο που μετανάστευσε στις ΗΠΑ και σιγά σιγά έφτασε να γίνει ένας από τους μεγάλους γκάνκστερ της πόλης.

Μιας πόλης που έζησε εκείνη την τρομερή "σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου". Το φιλμ έχει ως πεδίο δράσης το Σικάγο την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Ο Τόνι καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή αλλά σύντομα θ΄αρχίσει η πτώση και θα έρθει ο θάνατος.

Το φιλμ δεν κέρδισε κάτι σημαντικό αλλά έδειξε τον δρόμο σε πολλές τανίες αναλόγου περιεχομένου. Ο πρωταγωνιστής προτάθηκε 6 φορές για Όσκαρ Α' Ανδρικού ρόλου και κέρδισε μια φορά όταν υποδήθηκε τον Λουι Παστέρ.

Είχε "παίξει" και τη ζωή του Εμίλ Ζολά και ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Πέθανε το 1967 και δεν είχε την τύχη να δει το ριμέικ της ταινίας του 1932.

Από την Κούβα με αγάπη

Η δεύτερη ταινία εμφανίστηκε 51 χρόνια μετά από την "αυθεντική". Είχε τον ίδιο τίτλο αλλά όλα ήταν διαφορετικά.

Ο κεντρικός ήρωας της ήταν και αυτός ο Τόνι, όχι όμως ο Καμόντε, αλλά ο Μοντάνα. «Αντόνιο, Τόνι Μοντάνα". Φυγάς από την Κούβα που πέρασε στο Μαϊάμι στη Φλόριντα όταν ο Φιντέλ άνοιξε τις φυλακές.

Τον κεντρικό ρόλο παίζει με μαεστρία ο Αλ Πατσίνο. Γεννήθηκε οχτώ χρόνια μετά από την προβολή της πρώτης ταινίας και μέχρι να παίξει στο "Scarface" είχε διακριθεί σε σπουδαίες ταινίες όπως φυσικά "Ο Νονός" (1&2), το "Σέρπικο" με την μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την "Σκυλίσια Μέρα".

Την ταινία σκηνοθετεί ο Μπράιαν Ντε Πάλμα (Carrie, Carlito' s Way) και το σενάριο ο Όλιβερ Στόουν που είχε γράψει και το "Εξπρές του Μεσονυχτίου" και θα έγραφε το "Πλατούν", το "Γεννημένος την 4η Ιουλίου".

Αλκοόλ και ναρκωτικά

Την εποχή της πρώτης ταινίας η παράνομη δραστηριότητα του Τόνι Καμόντε στο Σικάγο είχε να κάνει με την διακίνηση αλκοόλ. Στο Μαϊάμι ο Τόνι Μοντάνα έγινε μεγάλος και τρανός από το εμπόριο ναρκωτικών.

Η κόκα (κοκαϊνη) ήταν και είναι το πιο ακριβό ναρκωτικό. Ο Τόνι Μοντάνα, ένας αδίστακτος νέος με αρχές, θα κάνει το μεγάλο όνειρο, το Αμερικανικό, πραγματικότητα με "όπλο" την κόκα.

Όταν ήταν ακόμη φτωχός και άσημος θα πει στον φίλο του που δεν θα γλιτώσει τελικά από τον παραλογισμό του Τόνι Μοντάνα πως σ' αυτή την χώρα το παν είναι τα λεφτά.

Τα λεφτά σου χαρίζουν δόξα, εξουσία... Αυτά τα δυο σου δίνουν και όποια γυναίκα επιθυμείς στο κρεβάτι του. Ο Μοντάνα έζησε μια χλιδάτη ζωή, "πουλήθηκε" και "πούλησε" και έφτασε να ζει σ' ένα κόσμο ψεύτικο.

Πίστευε ότι είναι άτρωτος. Μια λάθος κίνηση και φτάνει το τέλος... Έφτασε. Τον Τόνι Καμόντε τον σκότωσε η αστυνομία και τον Τόνι Μοντάνα μια "στρατιά" από πληρωμένους δολοφόνους του "βαρόνου" της κόκας στην Κολομβία.

«The World Is Yours»

Ο ήρωας του 1932 αγάπησε μια φράση που είχε δει σε διαφήμιση ταξιδιωτικού γραφείου... Ήταν η περίφημη επιγραφή «Ο κόσμος είναι δικός σας». Θα τον συνοδεύσει ως τον θάνατο.

Εκεί στο τελευταίο πλάνο της πρώτης ταινίας. Η ίδια φράση θα εμφανιστεί και το 1983 στη 2η ταινία. Είναι γραμμένη σ' ένα αερόστατο. Ο Τόνι Μοντάνα πιστεύει απόλυτα ότι ο κόσμος του ανήκει.

Έχει χρήμα, δόξα, όπλα, στρατό και την Μισέλ Φάιφερ δικιά του. Τι άλλο θέλει; O Μοντάνα θα ξεκινήσει την τελευταία μάχη της ζωής του με την φράση «Say Hello to My Little Friend».

Δεν θα βγει ζωντανός από εκείνη. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αφού τα "βουνά" της κόκας (μια φωτογραφία που 37 χρόνια μετά αναπαράγεται συνεχώς) και τα πολυβόλα του εξασφαλίζουν την "αθανασία".

Νομίζει. Δεν προσπαθεί να το σκάσει, όπως ο Καμόντε, αλλά θα πέσει στην πισίνα. Μέσω θαλάσσης έφτασε στις ΗΠΑ από την Κούβα και μέσα στο νερό θα φύγει από τη ζωή.

Η μοιραία αδελφή

Οι συντελεστές της δεύτερης ταινίες έψαχναν πολλά χρόνια το θέμα της. Δεν ήθελαν μια επανάληψη εκείνης της ταινίες του 1932. Ο κόσμος έπινε πλέον χωρίς να υπάρχει απαγόρευση, το Σικάγο δεν ήταν η πόλη των "σκληρών" και ο Αλ Καπόνε είχε πεθάνει.

Κράτησαν όμως και κάποια στοιχεία από την πρώτη ταινία. Ένα από αυτά που αξίζει ν' αναφέρουμε είναι η σχέση του Τόνι με την αδελφή του. Μοιραία. Ποτέ κανείς από τους δυο ήρωες δεν "χώνεψε" ότι η αδελφή του μπορεί ν' ανήκει σ' άλλον άνδρα.

Ήταν "σκληροί" αλλά και "μαλακοί" μ' εκείνη. Την αδελφή. Οι δυο ήρωες είχαν επίσης έναν κολλητό φίλο που την... πλήρωσε. H ξανθιά γυναίκα-τρόπαιο υπάρχει και στις δυο ταινίες.

Πολλοί κριτικοί έχουν γράψει ότι το πρώτο φιλμ είναι πολύ καλύτερο από το δεύτερο. Άλλη εποχή, άλλες απαιτήσεις, άλλα μέσα. Η διάρκεια του δεύτερου είναι διπλάσια από του πρώτου.

Τόσο το ένα όσο και το άλλο είναι μια καταγραφή της πορείας προς το Αμερικανό όνειρο. Μιας βιαστικής πορείας που δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια και θα έχει και τραγικό φινάλε.