Κορονοϊός: Ρακέτες από τα παράθυρα παίζουν οι Ιταλοί (vid)

Δύο τύποι στην Ιταλία βρήκαν έναν εξαιρετικό τρόπο, αφενός για να ξεπεράσουν την πλήξη της καραντίνας ελέω κορονοϊού και αφετέρου για να γυμναστούν.

Βγήκαν, λοιπόν, στα παράθυρα και άρχισαν να παίζουν... ρακέτες, σαν να είναι στην παραλία!

Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν δεν είστε πολύ καλοί στις ρακέτες και αν δεν έχετε πολλά μπαλάκια, θα χρειαστεί να ανεβοκατεβαίνετε για να τα μαζεύετε...

Και οι εν λόγω Ιταλοί, μάλλον δεν το έχουν και τόσο, αφού μετά από μερικές μπαλιές, πάει το μπαλάκι...

— Swearing Sports News (@SwearingSport) March 16, 2020