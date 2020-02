Έστειλε selfie στους φίλους της χωρίς να προσέξει τον απρόσκλητο επισκέπτη (pics)

Μία selfie μπορεί να προκαλέσει πανικό; Αν συνοδεύεται από μία ασυνόδευτη αράχνη, μπορεί...

Αυτό μπορεί να πει κανείς διαβάζοντας την ιστορία της Olivia Nunn.

Η νεαρή κοπέλα από το Μίντλεσμπρο, πριν από λίγες μέρες, είχε βγει με την παρέα της έξω και όπως φαίνεται τα... έτσουξε λιγάκι.

Έτσι την επόμενη μέρα σηκώθηκε με πονοκέφαλο από το hungover και σκέφτηκε να στείλει μία selfie της στο chat που είχε τους φίλους της.

Όπως και έκανε, μόνο που η φωτογραφία της αυτή, τους φρίκαρε.

Γιατί; Πολύ απλά γιατί η Olivia δεν είχε προσέξει την αράχνη που ήταν μέσα στην κουκούλα που φορούσε και στεκόταν ακριβώς δίπλα από το αυτί της.

Nearly 24 hours later I still can not get over Olivia sending a hungover selfie in the groupchat and there’s a spider just chilling in her hood pic.twitter.com/1t0EeXfzcN

— GRACE GRAHAM (@gracegrahamxx) February 3, 2020