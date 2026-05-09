Το Ηνωμένο Βασίλειο σκάβει πέντε χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος και ανακαλύπτει εναλλακτική λύση για το πετρέλαιο

Ένα καινοτόμο έργο στην Κορνουάλη παράγει συνεχή ηλεκτρική ενέργεια και εξάγει λίθιο για μπαταρίες μέσω γεώτρησης σε θερμό υπόγειο βράχο.

Σε ένα πλαίσιο αστάθειας στις τιμές του πετρελαίου λόγω των διεθνών συγκρούσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο έθεσε σε λειτουργία μια εναλλακτική ενεργειακή λύση στα έγκατα του εδάφους του.

Στην περιοχή της Κορνουάλης, ένα πρωτοποριακό έργο κατάφερε να τρυπήσει σε βάθος άνω των πέντε χιλιομέτρων για να αντλήσει νερό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, επιτυγχάνοντας διπλό στόχο: παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και εξόρυξη λιθίου.

Σταθερή ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο

Το έργο, υπό την καθοδήγηση της εταιρείας Geothermal Engineering Limited, βασίζεται σε μια απλή αλλά τεχνικά απαιτητική ιδέα. Η εταιρεία τρύπησε τον γρανίτη μέχρι να φτάσει σε μια ζώνη ρηγμάτων σε βάθος 5.000 μέτρων, όπου το νερό ξεπερνά τους 190 βαθμούς Κελσίου.

Η ενέργεια αυτή μεταφέρεται σε ένα κλειστό σύστημα που κινεί τουρμπίνες, προσφέροντας ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Σε αντίθεση με την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια, η γεωθερμική μονάδα παράγει ηλεκτρισμό συνεχώς, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Με επένδυση 68 εκατομμυρίων δολαρίων, η μονάδα έχει ισχύ 3 megawatt, αρκετή για να τροφοδοτήσει περίπου 10.000 νοικοκυριά, καταλαμβάνοντας μόλις μισό εκτάριο γης.

Εξόρυξη λιθίου χωρίς ορυχεία

Η πιο καινοτόμος πτυχή της μονάδας είναι η αξιοποίηση του νερού μετά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν επιστρέψει στο υπέδαφος, το υγρό περνά από μια διαδικασία απευθείας εκχύλισης για τη λήψη λιθίου, ενός μετάλλου απαραίτητου για τις μπαταρίες κινητών και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Με τη ζήτηση λιθίου να αναμένεται να πενταπλασιαστεί έως το 2040, η δυνατότητα εξόρυξης περίπου 100 τόνων ετησίως χωρίς τη διάνοιξη νέων ορυχείων αποτελεί σημαντική πρόοδο για τον κλάδο και τη βιωσιμότητα.

