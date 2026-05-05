Ένας 8χρονος ανακάλυψε τυχαία βιολογικό «μυστικό» 100 ετών: Τι βρήκε στην αυλή του

Ένα παιδί 8 ετών εντόπισε περίεργους «σπόρους» που αποκάλυψαν άγνωστη σχέση μεταξύ μυρμηγκιών, σφηκών και βελανιδιών.

Μια φαινομενικά απλή παρατήρηση από ένα 8χρονο αγόρι οδήγησε σε μια ανακάλυψη που αμφισβητεί βιολογικές αντιλήψεις άνω του ενός αιώνα.

Ο μικρός, Hugo Deans, εντόπισε στην αυλή του μικρές δομές που έμοιαζαν με σπόρους, συγκεντρωμένες δίπλα σε φωλιά μυρμηγκιών. Ωστόσο, ο πατέρας του, καθηγητής εντομολογίας στο Pennsylvania State University, αναγνώρισε ότι επρόκειτο για κάτι πολύ διαφορετικό.

Δεν ήταν σπόροι, αλλά «παγίδες» της φύσης

Οι δομές αυτές ήταν όζοι βελανιδιάς - μικροί θάλαμοι που δημιουργούνται από το δέντρο και φιλοξενούν προνύμφες σφηκών. Το εντυπωσιακό στοιχείο; Τα μυρμήγκια τις μετέφεραν στις φωλιές τους σαν να ήταν τροφή.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The American Naturalist, επιβεβαιώνει ότι ορισμένοι από αυτούς τους όζους έχουν εξελιχθεί ώστε να «ξεγελούν» τα μυρμήγκια, μιμούμενοι τους σπόρους των φυτών.

Η βιολογική «απάτη» που πέρασε απαρατήρητη

Για πάνω από 100 χρόνια, οι επιστήμονες γνωρίζουν τη διαδικασία της μυρμηκοχορίας, κατά την οποία τα φυτά χρησιμοποιούν λιπαρές ουσίες για να προσελκύσουν μυρμήγκια που μεταφέρουν τους σπόρους τους υπόγεια.

Αυτό που δεν είχε καταγραφεί μέχρι σήμερα είναι ότι κάποια έντομα -στην προκειμένη περίπτωση σφήκες- έχουν «αντιγράψει» αυτό το σύστημα.

Οι προνύμφες των σφηκών αναπτύσσονται μέσα στους όζους και, μέσω χημικών σημάτων που μιμούνται τα λιπαρά σώματα, πείθουν τα μυρμήγκια να τις μεταφέρουν στις φωλιές τους.

Η χημεία πίσω από το φαινόμενο

Αναλύσεις έδειξαν ότι οι όζοι περιέχουν λιπαρά οξέα παρόμοια με εκείνα που βρίσκονται στους φυσικούς σπόρους. Για τα μυρμήγκια, που βασίζονται κυρίως στην όσφρηση, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πειράματα έδειξαν ότι τα μυρμήγκια προτιμούν αυτούς τους όζους με τον ίδιο τρόπο που επιλέγουν κανονικούς σπόρους, αγνοώντας άλλες παρόμοιες δομές που δεν διαθέτουν τα συγκεκριμένα χημικά σήματα.

Γιατί ωφελούνται οι σφήκες

Σε αντίθεση με τα φυτά, οι σφήκες κερδίζουν προστασία. Μεταφερόμενες μέσα στις φωλιές των μυρμηγκιών, οι προνύμφες προστατεύονται από θηρευτές και παθογόνα.

Το περιβάλλον της φωλιάς λειτουργεί ως φυσική «ασπίδα», αυξάνοντας τις πιθανότητες επιβίωσης.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ