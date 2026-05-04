Πλανήτες με δύο ήλιους: Νέα έρευνα αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το Διάστημα

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι πλανήτες μπορεί να σχηματίζονται πιο εύκολα σε συστήματα με δύο άστρα. Τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα.

Μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ανατρέψει όσα θεωρούσαν μέχρι σήμερα οι αστρονόμοι για τον σχηματισμό πλανητών, αποκαλύπτοντας ότι τα ηλιακά συστήματα με δύο άστρα ίσως είναι πολύ πιο φιλόξενα στη δημιουργία κόσμων.

Για δεκαετίες, η επικρατούσα άποψη στην Αστρονομία ήταν ότι τα δυαδικά αστρικά συστήματα -εκείνα δηλαδή που διαθέτουν δύο «ήλιους»- δημιουργούν έντονα βαρυτικά πεδία, τα οποία δυσκολεύουν ή και αποτρέπουν τη γέννηση πλανητών. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα σκιαγραφούν μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Σύμφωνα με προσομοιώσεις, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα δύο άστρα πράγματι χαρακτηρίζονται από έντονη αστάθεια, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση υλικού. Όμως, σε μεγαλύτερες αποστάσεις από το κέντρο του συστήματος, οι συνθήκες φαίνεται να αλλάζουν δραστικά. Εκεί, δίσκοι αερίων και σκόνης μπορούν να καταρρεύσουν υπό την επίδραση της βαρύτητάς τους, οδηγώντας στον σχηματισμό πλανητών.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές φαίνεται να είναι οι συνθήκες για τη δημιουργία γιγάντιων αερίων πλανητών, παρόμοιων με τον Δία. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διαδικασία σε τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι ταχύτερη και πιο αποδοτική σε σύγκριση με συστήματα που διαθέτουν μόνο ένα άστρο, όπως το δικό μας.

Τα ευρήματα αυτά εξηγούν και τον αυξανόμενο αριθμό πλανητών που έχουν ήδη εντοπιστεί σε τροχιά γύρω από δύο άστρα - τους λεγόμενους «circumbinary» πλανήτες. Παράλληλα, όμως, η έντονη βαρυτική αλληλεπίδραση ενδέχεται να έχει και αντίθετα αποτελέσματα, καθώς ορισμένοι πλανήτες μπορεί να εκτιναχθούν εκτός του συστήματός τους, μετατρεπόμενοι σε περιπλανώμενους, «ορφανούς» κόσμους.

Καθοριστικό ρόλο στην επιβεβαίωση αυτών των θεωριών αναμένεται να παίξουν σύγχρονα παρατηρητήρια, όπως το Atacama Large Millimeter/submillimeter Array και το James Webb Space Telescope, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης παρατήρησης αυτών των δυναμικών κοσμικών περιβαλλόντων.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια θα φέρουν ακόμη περισσότερα στοιχεία, ενισχύοντας την άποψη ότι οι πλανήτες με δύο ήλιους ίσως δεν αποτελούν την εξαίρεση, αλλά έναν συνηθισμένο κανόνα στο σύμπαν.

