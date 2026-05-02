Αυξήσεις σακχάρου στο αίμα: Είναι επικίνδυνες αν δεν έχεις διαβήτη;

Οι απότομες διακυμάνσεις της γλυκόζης απασχολούν όλο και περισσότερους, αλλά τι ισχύει πραγματικά για όσους δεν έχουν διαβήτη;

Τα άτομα με διαβήτη πρέπει να παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, καθώς οι απότομες αυξομειώσεις μπορεί να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις στην υγεία τους.

Πρόσφατα, πολλά άτομα χωρίς διαβήτη έχουν δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα τους. Ωστόσο, γενικά, τα άτομα χωρίς διαβήτη δεν χρειάζεται να παρακολουθούν συστηματικά τα επίπεδα γλυκόζης τους.

Το σάκχαρο στο αίμα, ή γλυκόζη, είναι το κύριο σάκχαρο που βρίσκεται στο αίμα και η βασική πηγή ενέργειας του σώματος. Το σώμα σας διασπά τους υδατάνθρακες που καταναλώνετε σε γλυκόζη και στη συνέχεια την απελευθερώνει στην κυκλοφορία του αίματός σας.

