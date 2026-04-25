Ο καλύτερα αμειβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο: Δουλεύει δύο φορές τον χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ

Ένας εργαζόμενος στην Αμερική, δουλεύει δύο φορές το χρόνο και καταφέρνει να κερδίσει 40.000 ευρώ για το επάγγελμα που κάνει.

Υπάρχουν δουλειές που δεν είναι για όλους. Όπως για παράδειγμα μια θέση εργασίας στις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που είναι αρκετά γνωστό σε όλο τον κόσμο, όχι λόγω της υπερβολικής του πολυπλοκότητας, αλλά λόγω του κινδύνου που συνεπάγεται η εκτέλεσή του, γεγονός που συμβάλλει στην υψηλή αμοιβή. Η συγκεκριμένη θέση ανήκει στον Kevin Schmidt, του οποίου η δουλειά συνίσταται στο να αλλάζει μια λάμπα δύο φορές τον χρόνο.

Υψηλή οικονομική αμοιβή

Ο μισθός που λαμβάνει ο Kevin για την τοποθέτηση αυτής της λάμπας είναι 40.000 ευρώ τον χρόνο, ωστόσο το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι η υψηλή επικινδυνότητά της, καθώς η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών.

Αν και η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από σημαντικά μέτρα ασφαλείας, είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο, γι’ αυτό και η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Συνήθως η λάμπα αλλάζεται κάθε έξι μήνες, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, οπότε ο Kevin λαμβάνει 20.000 ευρώ για κάθε ανάβαση.

Δεδομένου ότι πρόκειται για υψηλού ρίσκου εργασία σε ύψος 450 μέτρων, ο Kevin Schmidt διαθέτει μια εκτενή λίστα μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχήματος. Ανεβαίνει σταδιακά τις σκάλες του πύργου με εξάρτυση ασφαλείας που προσαρμόζεται καθώς ανεβαίνει.

Παρότι είναι μια ασυνήθιστη δουλειά, ο Schmidt έχει δηλώσει ότι πλέον την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματά για να θαυμάσει τη θέα ή να στείλει μια φωτογραφία στη σύζυγό του.

Η σημασία της λάμπας

Αυτοί οι πύργοι κεραιών δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Το φως που εκπέμπουν οι λάμπες στην κορυφή αυτών των πύργων χρησιμεύει για να προειδοποιεί τα αεροπλάνα ότι υπάρχει μεγάλο ύψος σε εκείνη την κατεύθυνση. Έτσι αποφεύγονται ατυχήματα.

Η δουλειά του Kevin Schmidt στην αντικατάσταση αυτών των λαμπτήρων είναι πολύ σημαντική, αν και δεν έχει ασχοληθεί πάντα με αυτό. Πριν από αυτό το επάγγελμα εργαζόταν σε συντήρηση, επιθεωρήσεις και αντικατάσταση εξοπλισμού, φτάνοντας ακόμη και να είναι υπεύθυνος ολόκληρων γραφείων. «Η αφοσίωση είναι πολύ απαραίτητη, καθώς δεν θέλεις κάποιον που είναι εκεί μόνο για τα χρήματα, αλλά κάποιον που δουλεύει σκληρά», δήλωσε ο Schmidt.

