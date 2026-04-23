Πρώην εργαζόμενη καταγγέλλει τον MrBeast: «Υποχρεώθηκα να συμμετάσχω σε σύσκεψη ενώ... γεννούσα»

Πίσω από τη γυαλισμένη εικόνα του MrBeast, μια πρώην εργαζόμενη περιγράφει τοξικό περιβάλλον, σεξιστικά σχόλια και πίεση που, όπως λέει, έφτασε μέχρι την αίθουσα τοκετού.

Ο MrBeast έχει χτίσει κάτι που λίγοι κατάφεραν. Από ένα κανάλι στο YouTube, έφτασε να δημιουργήσει μια media αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων, με εκατοντάδες εκατομμύρια subscribers και μια επιρροή που ξεπερνά τα όρια της πλατφόρμας. Το μοτίβο ήταν ξεκάθαρο: θεαματικά videos, μεγάλα δώρα, μια σχεδόν κινηματογραφική παραγωγή και ένας δημιουργός που «ξέρει» τι θέλει το κοινό.

Τώρα, όμως, αυτό το αφήγημα δέχεται ίσως το πιο σοβαρό πλήγμα του. Όχι από κάποιο flop video, αλλά από μια αγωγή που φέρνει στο φως μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το τι συνέβαινε πίσω από τις κάμερες.

Η Lorrayne Mavromatis, πρώην στέλεχος της Beast Industries, κατέθεσε αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας, κατηγορώντας την εταιρεία για σεξουαλική παρενόχληση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και παραβίαση των δικαιωμάτων της ως νέας μητέρας. Η ίδια υποστηρίζει ότι, όταν τόλμησε να μιλήσει, βρέθηκε υποβιβασμένη και τελικά εκτός εταιρείας.

Η στιγμή που γκρεμίστηκαν τα όρια

Το πιο σοκαριστικό κομμάτι της υπόθεσης αφορά τον τοκετό της. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο και είχε μπει σε διαδικασία γέννας, δέχτηκε πίεση να συμμετάσχει σε ομαδική σύσκεψη της ομάδας.

«Φοβόμουν τόσο πολύ να χάσω τη δουλειά μου», φέρεται να δήλωσε, εξηγώντας ότι προσπαθούσε να κρύψει τις συσπάσεις της από τους συναδέλφους της. Σε άλλη αναφορά, περιγράφει ότι «αιμορραγούσε ακόμα» ενώ συνέχιζε να εργάζεται.

Δεν είναι απλώς μια σκληρή εργασιακή ιστορία. Είναι μια εικόνα που, αν επιβεβαιωθεί, αλλάζει τελείως τη συζήτηση γύρω από το πώς λειτουργεί μια τέτοια εταιρεία.

«Ένα περιβάλλον που δεν προστάτευε κανέναν»

Η Mavromatis περιγράφει μια κουλτούρα που θυμίζει «κλειστό ανδρικό κύκλο». Υποστηρίζει ότι αποκλειόταν από συσκέψεις όπου συμμετείχαν μόνο άνδρες, ότι υποτιμήθηκε μπροστά σε συναδέλφους και ότι η παρενόχληση δεν ήταν εξαίρεση αλλά μέρος της καθημερινότητας.

Σε ένα από τα πιο βαριά σημεία της αγωγής, αναφέρεται ότι όταν παραπονέθηκε για ανεπιθύμητες προσεγγίσεις από άνδρα πελάτη, της ειπώθηκε πως «θα έπρεπε να νιώθει τιμή που την φλέρταρε». Σε άλλο σημείο, περιγράφεται ότι όταν ρώτησε γιατί δεν συνεργαζόταν μαζί της ο ίδιος ο Jimmy Donaldson, της ειπώθηκε ότι «είναι μια όμορφη γυναίκα» και ότι η εμφάνισή της είχε «σεξουαλική επίδραση» πάνω του.

Ακόμη πιο προκλητική είναι μια φράση που αποδίδεται σε εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, σύμφωνα με την αγωγή: «Το όχι δεν σημαίνει όχι». Μαζί με οδηγίες όπως «είναι οκ για τα αγόρια να φέρονται παιδιάστικα», η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας κουλτούρας που, στην καλύτερη περίπτωση, δεν έθετε όρια.

Από την καταγγελία στον υποβιβασμό και την απόλυση

Η Mavromatis υποστηρίζει ότι τον Νοέμβριο του 2023 κατέθεσε επίσημη εσωτερική καταγγελία για τη συμπεριφορά που αντιμετώπιζε. Η απάντηση, όπως λέει, δεν ήταν η διερεύνηση, αλλά ο υποβιβασμός της σε άλλο τμήμα, το οποίο εργαζόμενοι αποκαλούσαν ειρωνικά «το μέρος όπου πηγαίνει η καριέρα σου για να πεθάνει».

Λίγο αργότερα, ήρθε και η απόλυση. Σύμφωνα με την ίδια, συνέβη λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας. Στην αγωγή αναφέρεται ότι αργότερα προσλήφθηκε άνδρας για να καλύψει καθήκοντα που η ίδια είχε ήδη αναλάβει.

Η εταιρεία δίνει εντελώς διαφορετική εκδοχή. Εκπρόσωπος της Beast Industries χαρακτήρισε την αγωγή «κυνήγι δημοσιότητας», δηλώνοντας: «Αυτή η καταγγελία βασίζεται σε σκόπιμες παραποιήσεις και κατηγορηματικά ψευδείς δηλώσεις και έχουμε τα στοιχεία για να το αποδείξουμε». Η ίδια πλευρά υποστηρίζει ότι υπάρχουν μηνύματα, έγγραφα και μαρτυρίες που αντικρούουν πλήρως τους ισχυρισμούς.

Η μάχη για την εικόνα που μόλις ξεκίνησε

Το timing δεν είναι τυχαίο. Η αυτοκρατορία του MrBeast, που αποτιμάται σε δισεκατομμύρια και απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, βρίσκεται ήδη υπό πίεση από προηγούμενες καταγγελίες για συνθήκες σε παραγωγές του. Η νέα αγωγή έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι σε ένα παζλ που αρχίζει να δείχνει λιγότερο λαμπερό απ’ όσο φαινόταν.

Για τον ίδιο τον Donaldson, το διακύβευμα δεν είναι μόνο νομικό. Είναι και θέμα εικόνας. Ανήκει στον πυλώνα, δηλαδή, που κατάφερε να χτίσει ολόκληρη την αυτοκρατορία του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ