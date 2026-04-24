Έβερεστ: Τεράστιο κομμάτι παγετώνα μπλοκάρει την κύρια διαδρομή αναρρίχησης στην περίοδο αιχμής

Ένα τεράστιο, ασταθές κομμάτι παγετώνα εμποδίζει την κύρια διαδρομή αναρρίχησης στο Έβερεστ, δημιοργώντας τεράστια προβλήματα στη φετινή ορειβατική περίοδο

Η περίοδος αιχμής της αναρρίχησης στα Ιμαλάια ξεκίνησε φέτος με ένα απρόσμενο εμπόδιο που έχει «παγώσει» τις προετοιμασίες στη βάση του ψηλότερου βουνού του κόσμου. Ένα τεράστιο, ασταθές κομμάτι παγετώνα, γνωστό ως «σεράκ», ύψους 30 μέτρων, έχει αποκόψει την πρόσβαση στη διαδρομή ανάβασης από το Base Camp του Νεπάλ, ακριβώς κάτω από το Στρατόπεδο 1. Το μέγεθος και η αστάθεια του πάγου προκαλούν...πονοκέφαλο στους έμπειρους "Icefall doctors" (γιατρούς των πάγων) την ειδική ομάδα Σέρπα που είναι υπεύθυνη για να τοποθετεί σχοινιά και σκάλες στο πιο επικίνδυνο κομμάτι του βουνού.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τις έρευνες σε κάθε πιθανή γωνιά του βουνού, δεν έχει βρεθεί ασφαλής εναλλακτική διαδρομή. Οι ειδικοί της Επιτροπής Ελέγχου Ρύπανσης της Σαγκαρμάθα (SPCC) τονίζουν ότι η ανάβαση πάνω από το συγκεκριμένο σεράκ είναι υπερβολικά ριψοκίνδυνη, ενώ οι τεχνητοί τρόποι πρόκλησης τήξης δεν αποτελούν επιλογή. Η μόνη επιλογή λένε, είναι να περιμένουν να λιώσει το κομμάτι πάγου, κάτι που ελπίζουν ότι θα συμβεί μέσα σε λίγες μέρες.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr