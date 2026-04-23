Παραλίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος που κοιμόταν σε κάδο βρέθηκε μέσα στην πρέσα απορριμματοφόρου (vid)

Άστεγος βρέθηκε μέσα στην πρέσα απορριμματοφόρου στην Θεσσαλονίκη, καθώς κοιμόταν σε κάδο προκειμένου να προστατευτεί από τη βροχή.

Από θαύμα σώθηκε ένας άστεγος στη Θεσσαλονίκη όταν βρέθηκε μέσα στην πρέσα απορριμματοφόρου. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, όταν εργαζόμενοι στην καθαριότητα προχώρησαν σε αποκομιδή απορριμμάτων χωρίς να αντιληφθούν ότι μέσα σε κάδο βρισκόταν άνθρωπος.

Όπως έγινε γνωστό επρόκειτο για άστεγο που θέλησε να προφυλαχθεί από τη βροχή στον κάδο. Έτσι, βρέθηκε ξαφνικά μαζί με τα απορρίμματα στο εσωτερικό του οχήματος, αντιμέτωπος με τον μηχανισμό συμπίεσης.

Στο βίντεο του grtimes, αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές, όπου ακούγονται οι φωνές του άστεγου την ώρα που βρίσκεται εγκλωβισμένος. Οι εργαζόμενοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως τι συνέβαινε, σταμάτησαν άμεσα τη λειτουργία της πρέσας και κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό του, αποτρέποντας μια τραγωδία την τελευταία στιγμή.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, φέροντας ελαφρά τραύματα, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο για την ασφάλεια κατά τη διαδικασία αποκομιδής όσο και για τις συνθήκες διαβίωσης των αστέγων.

