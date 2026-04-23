Ένα σούπερ ηφαίστειο δίπλα στην Ελλάδα: Επιστήμονες ανακάλυψαν στην Τοσκάνη ταμιευτήρες μάγματος

Γιατί παρέμεινε άγνωστο το μάγμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;

Κάτω από την περιοχή της Τοσκάνης στην Ιταλία, επιστήμονες ανακάλυψαν έναν τεράστιο ταμιευτήρα μάγματος που συγκρίνεται με μερικά από τα πιο ισχυρά σουπερ-ηφαίστεια της Γης. Η νέα αυτή ανακάλυψη ρίχνει φως στην έντονη γεωθερμική δραστηριότητα της περιοχής, παρά την απουσία ενεργών ηφαιστείων στην επιφάνεια.

Η ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Γεωπόρων Πόρων της Ιταλίας και το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, εντόπισε αυτό το σώμα μάγματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τομογραφίας με περιβάλλον θόρυβο.

Με τη βοήθεια περίπου 60 υψηλής ανάλυσης σεισμικών αισθητήρων, κατέγραψαν φυσικούς κραδασμούς που διαπερνούν συνεχώς το υπέδαφος, προερχόμενους από κύματα ωκεανών, άνεμο και ανθρώπινες δραστηριότητες.

