«Μια λωρίδα ουρανό» για τα παιδιά της Παλαιστίνης (vid)

Το νέο single, «Μια λωρίδα ουρανό», του Tiny Jackal και του Θωμά Κωνσταντίνου, με τη συμμετοχή του Μίλτου Πασχαλίδη, δεν είναι απλώς μια μουσική κυκλοφορία...

Ο Θεός άφησε τον ουρανό πάνω από το κεφάλι μας όχι για να φοβόμαστε, ούτε για να μη φαίνεται ο Ίδιος. Όχι. Για να τρεφόμαστε απ’ αυτόν και για να προβάλλουμε τα όνειρά μας. Ναι, ποιητική ήταν η πράξη του, μα και δύσκολη, επίπονη, κοπιαστική. Πώς να καλύψεις όλη τη Γη με αυτό το μπλε που γίνεται γαλανό, σκούρο, κόκκινο, χρυσό και πάντα μαύρο; Και αφού όργωσε τη θάλασσα και τις ματιές των πουλιών, ένωσε τα κομμάτια του παγκόσμιου χρώματος και τα μοίρασε. Μια λωρίδα εδώ, μια εκεί, μια παραπέρα, μια μες την ψυχή μας. Και εντάξει, τα ζώα σεβάστηκαν την επιθυμία Του. Οι άνθρωποι;

Ο χρόνος και ο χώρος δεν λένε ψέματα και εμείς είμαστε παραδομένοι στις εφήμερες επιθυμίες, στις γρήγορες ματιές, στα αφρόντιστα αισθήματα και στην τσιμεντένια επιβολή. Μπετόν, τούβλα και λεφτά φτιάχνουν τις κλίμακες του ανθρώπου που δεν λέει να φύγει από τη Βαβέλ. Και όταν ανεβαίνει στην κορυφή της, ρίχνει ατσάλι και φωτιά σε αυτούς που μένουν ταπεινοί, πεινασμένοι και αξιοπρεπείς. Οι πρώτοι νομίζουν ότι κατακτούν τον ουρανό και οι δεύτεροι είναι σίγουροι γι’ αυτό που παλεύουν, γι’ αυτό που τους στέρησαν και γι’ αυτό που θα πάρουν πίσω: Μια λωρίδα ουρανό. Ας ξεκινήσει να παίζει παρακαλώ το τραγούδι.

Για τα παιδιά της Παλαιστίνης



Οι Tiny Jackal και Θωμάς Κωνσταντίνου, με τη συμμετοχή του Μίλτου Πασχαλίδη, έδωσαν την εικόνα που πήραμε και που παίρνουμε μέσα από τη φαντασία, την πραγματικότητα και τις οθόνες μας. Το νέο single (από Anima Music) δεν είναι απλώς μια μουσική κυκλοφορία. Τα καλά τραγούδια, αυτά που έχουν κάτι να πουν, ποτέ δεν ήταν μια μουσική κυκλοφορία. Εδώ είναι ο ελάχιστος σεβασμός για τα παιδιά της Παλαιστίνης, γι’ αυτά που παλεύουν να ζήσουν, να ελευθερωθούν από την ισραηλινή κατοχή και τη γενοκτονική μηχανή του IDF. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο σε αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν ανάμεσα στα συντρίμμια και τον καθημερινό φόβο των βομβαρδισμών.

Το κομμάτι διαθέτει την αφηγηματική καθαρότητα της ραπ και τη μελωδικότητα του ερμηνευτή που μεταφέρει με απλότητα τα μεγάλα νοήματα, προτάγματα. Κοινό στοιχείο η ευαισθησία και η αποφασιστικότητα. Και ο ράπερ και αυτός που ανήκει στο έντεχνο και στη ροκ, μιλούν και τραγουδούν χωρίς περιττές δηλώσεις και σχόλια. Ο σεβασμός στον ουμανιστικό στίχο, στην ποιητική διάθεσή του, μεγαλώνει το «σώμα» του τραγουδιού και περνά στον ακροατή, του δίνει μια μουσική λωρίδα ουρανό.

Χαμηλόφωνο αλλά επίμονο



Κι αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο αυτού του κομματιού, κάτω από τον δικό του ουρανό, το δελτίο Τύπου περιγράφει ουσιαστικά αυτά που ακούμε. Αντιγράφουμε: Το project «Ανα Πνοή» άνοιξε τον δρόμο του με το πρώτο single «Τα Παιδιά», μια δυναμική συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Σε αντίθεση, όμως, με τη βαριά συγκίνηση που κουβαλούσε εκείνο το κομμάτι, η μουσική στο «Μια Λωρίδα Ουρανό» αφήνει περισσότερο χώρο στην ανάσα.

Η έμπνευση του τραγουδιού πηγάζει από μια συγκλονιστική αντίθεση: ένα παιδί ξυπόλυτο στην άμμο της Γάζας, με τα ερείπια πίσω του, να κοιτάζει ψηλά τα αεροπλάνα των ταξιδιωτών. Είναι η στιγμή που η παιδική αθωότητα αναρωτιέται αν ο κόσμος «από πάνω» έχει στρέψει ποτέ το βλέμμα του στη δική του οδυνηρή πραγματικότητα. Αυτή η εικόνα, που για εμάς μεταφράζεται σε ανέμελες διακοπές, για τα παιδιά της Παλαιστίνης αποτελεί το σκληρό φόντο μιας ζωής που διεκδικεί το δικαίωμα στην ύπαρξη.

Μέσα από την «Ανα Πνοή», το ραπ παντρεύεται με τις οργανικές μουσικές ρίζες, επιδιώκοντας να δώσει φωνή σε όσα μας πονούν. Μακριά από τα ωραιοποιημένα «προϊόντα» της ψηφιακής εποχής και τα γρήγορα scrolls των social media, οι τρεις καλλιτέχνες επιλέγουν να μιλήσουν για την απώλεια, όχι ως παραίτηση, αλλά ως την απόλυτη κινητήριο δύναμη για δημιουργία. Το «Μια Λωρίδα Ουρανό» είναι ένα τραγούδι χαμηλόφωνο αλλά επίμονο. Δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να υπενθυμίσει ότι οι ανθρώπινες αλήθειες είναι οι μόνες που έχουν ελπίδα να επιβιώσουν στο χρόνο.

INFO

«Μια λωρίδα ουρανό»

Συντελεστές

Στίχοι: Tiny Jackal

Μουσική: Θωμάς Κωνσταντίνου /Tiny Jackal

Ερμηνεία: Μίλτος Πασχαλίδης / Tiny Jackal

Αναλυτικά:

Θωμάς Κωνσταντίνου: Ακουστικές κιθάρες, ukulele, λαούτο, μαντολίνο, κρουστά, ντραμς, μπάσο, programming, φωνητικά

Κωνσταντίνα Πάτση: Φωνητικά

Η φωνή του Μίλτου Πασχαλίδη ηχογραφήθηκε στο Studio Stentor

από τον Σωτήρη Παπαδόπουλο

Μίξη ήχου: Νίκος Κόλλιας

@ Kiwi Studios

Mastering: Γιάννης Πετρόλιας

Εξώφυλλο: Φαίη Λυγνού (Faye Nala)

Κυκλοφορία: Anima Music



