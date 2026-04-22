Το «νησί του άνθρακα»: Το σοβιετικό μυστήριο που επανέρχεται στο προσκήνιο

Ένα εγκαταλειμμένο νησί-εργαστήριο βιολογικών όπλων της Σοβιετικής Ένωσης συνδέθηκε με τη στεριά και ξαναμπαίνει στο μικροσκόπιο.

Για δεκαετίες, υπήρχε ένα μέρος που επίσημα... δεν υπήρχε. Ένα νησί χαμένο στη μέση της Αράλης, μακριά από πόλεις και βλέμματα, όπου επιστήμονες και στρατιωτικοί δούλευαν πάνω σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα βιολογικά όπλα που δημιουργήθηκαν ποτέ.

Το όνομά του ήταν Βοζροζντένια, αν και οι Σοβιετικοί το γνώριζαν ως Αράλσκ-7. Εκεί, πίσω από μια εικόνα «κανονικής» κοινότητας με σπίτια, σχολείο και ταχυδρομείο, λειτουργούσε ένα από τα πιο απόρρητα προγράμματα βιολογικού πολέμου του Ψυχρού Πολέμου.

Το νησί που έγινε εργαστήριο θανάτου

Η επιλογή του σημείου δεν ήταν τυχαία. Η απομόνωση του νησιού στην Αράλη εξασφάλιζε μυστικότητα, αλλά και μια κρίσιμη “ζώνη ασφαλείας” σε περίπτωση ατυχήματος. Από το 1954, εγκαταστάσεις έρευνας, στρατώνες και υπαίθρια πεδία δοκιμών φιλοξενούσαν πειράματα με πανούκλα, ευλογιά και άνθρακα, αλλά και άλλες βακτηριακές ασθένειες.

Στην κορύφωση της λειτουργίας του, περίπου 150 επιστήμονες, τεχνικοί και στρατιωτικοί εργάζονταν εκεί. Το πρόγραμμα ήταν τόσο εκτεταμένο, που συνολικά η Σοβιετική Ένωση απασχολούσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε δεκάδες εγκαταστάσεις για την παραγωγή βιολογικών όπλων.

Παρά την απομόνωση, τα προβλήματα δεν έμειναν περιορισμένα στο νησί. Το 1971, μια επιστήμονας που βρέθηκε κοντά στην περιοχή μολύνθηκε από ευλογιά και προκάλεσε αλυσίδα θανάτων στην πόλη της. Λίγο αργότερα, ψαράδες στην περιοχή πέθαναν από πανούκλα, ενώ το 1988 καταγράφηκε μαζικός θάνατος δεκάδων χιλιάδων ζώων σε ελάχιστο χρόνο.

Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό εκτός νησιού σημειώθηκε το 1979, όταν διαρροή άνθρακα σε άλλη σοβιετική εγκατάσταση οδήγησε στον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων μέσα σε λίγες ημέρες.

Η εγκατάλειψη και τα θαμμένα αποθέματα

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το πρόγραμμα άρχισε να διαλύεται. Τεράστιες ποσότητες άνθρακα μεταφέρθηκαν στο νησί και θάφτηκαν σε μεγάλους λάκκους. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν οριστικά την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και επικίνδυνα κατάλοιπα.

Το 2001, η υποχώρηση των νερών της Αράλης μετέτρεψε το νησί σε χερσόνησο, δημιουργώντας για πρώτη φορά πρόσβαση από τη στεριά. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα, καθώς το σημείο έπαψε να είναι απομονωμένο.

Το 2002, ομάδα των ΗΠΑ και του Ουζμπεκιστάν προχώρησε σε εκτεταμένη επιχείρηση απολύμανσης. Καταστράφηκαν περίπου 20 εγκαταστάσεις και εξουδετερώθηκαν 11 σημεία ταφής άνθρακα.

Σήμερα, η περιοχή παραμένει εγκαταλειμμένη, με τα ερείπια του Αράλσκ-7 να θυμίζουν το μέγεθος του προγράμματος που λειτουργούσε εκεί. Το έδαφος της πρώην Αράλης έχει μετατραπεί σε τοξική έρημο, αποτέλεσμα δεκαετιών περιβαλλοντικής καταστροφής από τα σοβιετικά αρδευτικά έργα.

