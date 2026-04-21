Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης - Σε εξέλιξη οι έρευνες για την εξαφάνιση

Ραγδαίες εξελίξεις στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης, Ελευθερίας Γιακουμάκη, που αγνοείται. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης, Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία αγνοείται από την περιοχή των Δαφνών στο Ηράκλειο. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα δεδομένα σε μια υπόθεση που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του άνδρα αποδίδεται σε αυτοχειρία, καθώς στο σημείο εντοπίστηκε καραμπίνα. Ο ίδιος είχε προσαχθεί στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της 43χρονης, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ο άνδρας είχε απασχολήσει από νωρίς τις Αρχές, με αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνα στην κατοικία του. Κατά την προσαγωγή του διαπιστώθηκαν αμυχές στο πρόσωπο και στα χέρια του, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από δίκυκλο.

Παράλληλα, καταγράφονται μαρτυρίες που τον θέλουν σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης το πρωί της Κυριακής, όταν φέρεται να ζήτησε από κατάστημα στην περιοχή των Αθανάτων να του καλέσουν ταξί. Το σχετικό υλικό από κάμερες ασφαλείας εξετάζεται, ενώ έχει κληθεί να καταθέσει και η οδηγός του οχήματος.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η 43χρονη μητέρα εξαφανίστηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 11:00, όταν αναχώρησε από το σπίτι της οδηγώντας το αυτοκίνητό της. Πρόκειται για ένα λευκό Honda HR-V 2001, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το όχημα να κινείται από τις Δαφνές προς το Ηράκλειο, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής εικόνα για τη συνέχεια της διαδρομής.

Το κινητό της τηλέφωνο παρέμενε ενεργό τις πρώτες ώρες, χωρίς ωστόσο να απαντώνται οι κλήσεις των οικείων της. Το τελευταίο μήνυμα που φαίνεται να στάλθηκε προς τον γιο της εκτιμάται ότι ήταν αυτοματοποιημένο.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, με την κάλυψη της κεραίας να εκτείνεται σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων και της 3η ΕΜΑΚ, οι οποίοι «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή. Στην επιχείρηση συνδράμουν και drones, ενώ παράλληλα εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα

Η εξαφάνιση της 43χρονης παρουσιάζει πολλά αναπάντητα ερωτήματα, καθώς την επόμενη ημέρα επρόκειτο να παραστεί σε δικαστήριο στο Ηράκλειο ως παθούσα, κάτι που φυσικά δεν συνέβη.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εστιάζουν και στο προσωπικό της περιβάλλον, πραγματοποιώντας στοχευμένες έρευνες και συλλέγοντας καταθέσεις.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού, με πλήρη περιγραφή των χαρακτηριστικών της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

