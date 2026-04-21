Επίδομα θέρμανσης 2026: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση και τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Για τις 29 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η δεύτερη δόση για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026. Όλες οι προθεσμίες, τα ποσά και τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026, με τη δεύτερη δόση να προγραμματίζεται για τις 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά που επιβαρύνθηκαν από το αυξημένο ενεργειακό κόστος κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η εκταμίευση των ποσών συνδέεται άμεσα με την ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα myΘέρμανση, όπου οι δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Προθεσμία έως 30 Απριλίου για τα παραστατικά

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026 για την υποβολή των απαραίτητων παραστατικών. Μέχρι τότε, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν δηλώσει όλες τις αγορές που σχετίζονται με τη θέρμανση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των τιμολογίων, ώστε να αντιστοιχούν στις πραγματικές συναλλαγές και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά την εκκαθάριση.

Tο χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Η δεύτερη δόση έρχεται μετά την προκαταβολή του 60% που καταβλήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, προβλέπεται και τρίτη καταβολή, η οποία αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η τελευταία αυτή πληρωμή αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Το επίδομα καλύπτει ευρύ φάσμα ενεργειακών αναγκών, όπως:

πετρέλαιο θέρμανσης

φυσικό αέριο

ηλεκτρική ενέργεια

καυσόξυλα

βιομάζα (πέλετ)

Για τη δεύτερη δόση λαμβάνονται υπόψη:

αγορές υγρών καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026

αγορές καυσόξυλων και πέλετ από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026

Στην εκκαθάριση περιλαμβάνονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Ποσά και προϋποθέσεις

Το ύψος της ενίσχυσης ξεκινά από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες αγγίζει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η αξία των αγορών να είναι τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό του επιδόματος.

Αφορολόγητο και χωρίς συμψηφισμούς

Το επίδομα θέρμανσης παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το ποσό απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή υποβολή των στοιχείων για την έγκαιρη πληρωμή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ