Έκαψαν το ΙΧ του πραγματογνώμονα των Τεμπών μέσα στην Πανεπιστημιούπολη

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με την Κρατική Ασφάλεια να αναλαμβάνει την έρευνα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20 Απριλίου αυτοκίνητο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ανήκει στον καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία των Τεμπών, Δημήτρη Καρώνη.

Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο εντός του πανεπιστημιακού χώρου, όταν άγνωστοι το προσέγγισαν, του έβαλαν φωτιά και στη συνέχεια διέφυγαν. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ενδείξεις εμπρηστικής ενέργειας

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν παραπέμπουν σε εμπρηστική ενέργεια, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης εύφλεκτου υλικού.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, η οποία διερευνά τα κίνητρα της επίθεσης και τα πιθανά σενάρια πίσω από το περιστατικό.

Ο ρόλος του στην υπόθεση των Τεμπών

Ο Δημήτρης Καρώνης είχε οριστεί πραγματογνώμονας για την τραγωδία των Τεμπών, με το πόρισμά του να έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Στην έκθεσή του είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών μπορεί να συνδέεται με τα έλαια σιλικόνης των μηχανών.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν η επίθεση σχετίζεται με την ιδιότητά του ή αν πρόκειται για διαφορετικό περιστατικό.

