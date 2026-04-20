Δρομέας Μαραθωνίου του Ντέλαγουερ πανηγύρισε πριν τερματίσει και έχασε τη νίκη για δύο δευτερόλεπτα (vid)

«Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει». Το πάθημα του δρομέα του Μαραθωνίου συνοψίζεται σε αυτήν την παροιμία.

Σκληρό μάθημα πήρε ένας δρομέας στο Φεστιβάλ Μαραθωνίου του Ντέλαγουερ, όταν η πρόωρη γιορτή του για τη νίκη μετατράπηκε σε οδυνηρή ήττα μόλις λίγα βήματα πριν από τη γραμμή του τερματισμού.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral στο Instagram συγκεντρώνοντας πάνω από 400.000 προβολές, ο δρομέας Carson Mello φαίνεται να πλησιάζει τον τερματισμό έχοντας την πεποίθηση ότι είναι ο νικητής.

Με τα χέρια υψωμένα στον αέρα και επιβραδύνοντας σε έναν χαλαρό ρυθμό τζόκινγκ για να απολαύσει τη στιγμή, δεν αντιλήφθηκε ότι ο ανταγωνιστής του βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής πίσω του.

Του χάλασε τη γιορτή για δύο δευτερόλεπτα

Χωρίς ο Mello να το γνωρίζει, ο 24χρονος Joshua Jackson από την Πενσυλβάνια είχε αναπτύξει τρομερή ταχύτητα στα τελευταία 50 μέτρα. Καθώς ο Mello έκανε τη «βόλτα της νίκης» λίγο πριν την κορδέλα, ο Jackson τον προσπέρασε σαν σίφουνας, αφήνοντάς τον εμβρόντητο στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της χρονομέτρησης, ο Jackson τερμάτισε σε 2:43:11, κερδίζοντας τον αγώνα με διαφορά μόλις δύο δευτερολέπτων.

Το διαδίκτυο πήρε «φωτιά» με σχόλια για το πάθημα του δρομέα, με τους χρήστες να επισημαίνουν το αυτονόητο μάθημα που έλαβε. «Ποτέ μην πανηγυρίζεις μέχρι να περάσεις τη γραμμή του τερματισμού!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως «πρέπει να τρέχεις μέχρι να κοπεί η κορδέλα».

